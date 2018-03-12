Malatyaspor’da Trabzon mesaisi yarın başlayacak – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Malatyaspor’da Trabzon mesaisi yarın başlayacak

    Malatyaspor’da Trabzon mesaisi yarın başlayacak

    ’in 25. haftasını yenilgisiyle kapatan Evkur ’da 26. haftada oynanacak müsabakanın hazırlıkları yarın başlayacak.

    karşısında aldığı yenilgiyle 2 haftalık galibiyet serisi son bulan sarı kırmızılılarda maçının hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla başlayacak.

    Sakat ve cezalının olmadığı Malatya temsilcisinde 2 hafta aradan sonra gelen yenilgi moralleri bozarken, teknik sorumlu 'un maçtan sonra bazı futbolcuları uyardığı öğrenildi.

    Müsabaka esnasında kendisine tepki gösteren taraftarlarla diyaloğa giren Khalid Boutaib'e tepki gösterdiği belirtilen Bulut'un, performansıyla beklentilerin altında kalan bazı isimlerin de dikkatini çektiği ifade edildi.

    Bu arada Erol Bulut'un maç sonrası, "Taraftar bizim için çok önemli. Taraftar olmadan o coşkuyu arkanızda hissetmeden yol alamıyorsunuz. Taraftarımız normalde stadı doldurması gerekirken, maalesef stadımız dolmadı. Nedenlerini hepimiz biliyoruz. Hatalar yapılıyor. Sonuçta hatalardan öğrenmek gerekiyor, bu hataları öğrendiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullanmasının, yönetimin tepkisine neden olduğu iddia ediliyor.

    Sarı-kırmızılı yönetimin başarılı teknik adamı açıklamalarına dikkat etmesi konusunda uyarabileceği ifade ediliyor.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:31
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