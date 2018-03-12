Malatya'da bomba paniği!
Fenerbahçe'nin Malatyaspor ile oynadığı maçın ardından akşam saatlerinde Malatyaspor'dan oyuncular, yöneticiler ve Fenerbahçe taraftarlarının yer aldığı uçak bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:02
-
Derbinin biletleri satışta
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ BOŞUNA PARA VERMEYİN BU MAÇTA FUTBOLDAN BAŞKA HER ŞEY OLACAK ! BU YÜZDEN ÇOK KONUŞULUR FB GS DERBİSİ FUTBOL YOK Kİ !
-
Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 13
Yorum
relaks Hadi buyrun bakalım..nolcek şimdi..Orman ne diyecek..bu adam üyelik kayıtlarına bakmadan kafadanmı attı..Allah Allah yaa şaka mı bu..?
-
Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ HAHAHAH FENERİN BU FUTBOL İLE HALA ŞAMPİYON OLACAĞINA İNANANLAR VAR GÜLDÜRMEYİN İNSANI 1-0 YATACAZ DİYE YERDEN KALKMADILAR ŞAKA MISINIZ ?
Malatya'da bomba paniği! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.