Malatya'da bomba paniği! – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Malatya'da bomba paniği!

    Malatya'da bomba paniği!

    Fenerbahçe'nin Malatyaspor ile oynadığı maçın ardından akşam saatlerinde Malatyaspor'dan oyuncular, yöneticiler ve Fenerbahçe taraftarlarının yer aldığı uçak bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:02
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