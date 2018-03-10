Fenerbahçe maçı öncesi Malatyaspor'a moral yemeği
Spor Toto Süper Lig’de son haftalarda aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Fenerbahçe karşılaşması öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.
Süper Lig'de 24 hafta sonunda 34 puan toplayan E. Y. Malatyaspor, ligin 25. haftasında yarın sahasında şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Gündüzbey'de bulunan Su Sesi tarafından teknik heyet ve futbolculara moral yemeği verildi. Yemek davetine Başkan Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Erol Bulut ve yardımcılar ile futbolcular katıldı.
Yemek davetini veren işletmenin yetkililerinden Ahmet Polat Kaya, "Fenerbahçe maçı öncesi çok kritik bir virajda olan Yeni Malatyaspor'umuzu ağırlamaktan büyük mutluluk, onur, gurur duyduk. Başta Erol hocam olmak üzere takımdaki bütün futbolcular bizlere sporu, futbolu yeniden sevdirdi. Bundan sonrada tesislerimizin kapısı sonuna kadar takımımıza açık" dedi.
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise Fenerbahçe karşılaşması öncesi güzel bir moral yemeğinde bir araya geldiklerini ifade etti.
Adanalı olan defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, takıma devre arasında katılan stoper Doria'ya acılı şalgam ikram etti. Şalgamı içtikten bir süre sonra ağzının yandığını hisseden ve bu sebeple bağıran Doria, teknik heyet ve arkadaşlarını güldürdü. Sadık Çiftpınar, "Doria'ya acılı şalgam içirdik, kendisine geldi. Toparlanamadı daha. Çok acı değil ama ona acı geldi. Maçta faydalarını görecektir. Artık Fernandao düşünsün" şeklinde konuştu.
Davetin sonunda Evkur Yeni Malatyaspor'un ilk 11'inin yer aldığı pastanın kesimi gerçekleştirildi.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:16
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 5
Yorum
ZZ61 yada başkanın söylediği doğruysa 230 bin euro borç nasıl 1.3 milyon oluyor açıklama yapılmadan bu para ödenmemeli
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 5
Yorum
zz61 başkan ersunun sözleşmesinde fesih tazminatı maddesi yok demişti demek ki yalan söylemiş o zaman bu parayı başkan cebinden ödesin YADA
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 1
Yorum
gs yasını ıcerde kullanmak lazım acılır sınan da aynı sekılde bu sene gs sampıyon
Fenerbahçe maçı öncesi Malatyaspor'a moral yemeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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