Fenerbahçe maçı öncesi Malatyaspor'a moral yemeği – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    maçı öncesi Malatyaspor'a moral yemeği

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> maçı öncesi Malatyaspor'a moral yemeği

    Spor Toto ’de son haftalarda aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Evkur ’da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, karşılaşması öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.

    'de 24 hafta sonunda 34 puan toplayan E. Y. Malatyaspor, ligin 25. haftasında yarın sahasında şampiyonluğun güçlü adaylarından 'yi konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Gündüzbey'de bulunan Su Sesi tarafından teknik heyet ve futbolculara moral yemeği verildi. Yemek davetine Başkan Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleri, ve yardımcılar ile futbolcular katıldı.

    Yemek davetini veren işletmenin yetkililerinden Ahmet Polat Kaya, " maçı öncesi çok kritik bir virajda olan 'umuzu ağırlamaktan büyük mutluluk, onur, gurur duyduk. Başta Erol hocam olmak üzere takımdaki bütün futbolcular bizlere sporu, futbolu yeniden sevdirdi. Bundan sonrada tesislerimizin kapısı sonuna kadar takımımıza açık" dedi.

    Evkur Teknik Direktörü Erol Bulut ise karşılaşması öncesi güzel bir moral yemeğinde bir araya geldiklerini ifade etti.
    Adanalı olan defans oyuncusu , takıma devre arasında katılan stoper Doria'ya acılı şalgam ikram etti. Şalgamı içtikten bir süre sonra ağzının yandığını hisseden ve bu sebeple bağıran Doria, teknik heyet ve arkadaşlarını güldürdü. , "Doria'ya acılı şalgam içirdik, kendisine geldi. Toparlanamadı daha. Çok acı değil ama ona acı geldi. Maçta faydalarını görecektir. Artık Fernandao düşünsün" şeklinde konuştu.
    Davetin sonunda Evkur 'un ilk 11'inin yer aldığı pastanın kesimi gerçekleştirildi.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:16
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