Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'te başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-Lacivertli ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlı tamamlayıp, maç için Malatya'ya hareket edecek.

