Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti
Spor Toto Süper Lig’in 25'inci haftasında, pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'te başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-Lacivertli ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlı tamamlayıp, maç için Malatya'ya hareket edecek.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:33
-
Newcastle sürprizi
Toplam 16
Yorum
black senin gibi vasat taraftarlardanda bir kurtulsak!!!!
-
Newcastle sürprizi
Toplam 16
Yorum
black 2 sene besiktasi kim sampiyon yapti ! tabikide atiba-oguzhan-sosa uclusu, gelimis burda pas yapmasini bilmeyen denizi ve yusufu ovuyor cahil
-
Buffon örneği
Toplam 32
Yorum
skiski örnek kişi buffon volkanla tek benzerliği kaleci olması insanlık ve futbolculuk konusunda volkan efendi yanına yaklaşamaz buffonun.
Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.