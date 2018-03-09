Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    hazırlıklarına devam etti

    Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti

    ’in 25'inci haftasında, pazar günü deplasmanda Evkur ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktör yönetimindeki gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'te başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
    Sarı-Lacivertli ekip, Evkur maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlı tamamlayıp, maç için Malatya'ya hareket edecek.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:33
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