Derbinin biletleri satışa çıkıyor – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Derbinin biletleri satışa çıkıyor

    Derbinin biletleri satışa çıkıyor

    ile arasında Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak derbi maçın biletleri 12 Mart Pazartesi günü satışa çıkacak.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 12 Mart Pazartesi günü satışa sunulacak biletlerde önceliğin yüksek divan kurulu ve kongre üyeleriyle temsilci üyelerde olacağı belirtildi.

    Açıklamada, biletlerin, Fenerbahçe Kart sahipleri ve faturalı Fenercell aboneleri için 13 Mart Salı günü öncelikli satılacağı, 14 Mart Çarşamba günü ise genel satışın başlayacağı kaydedildi.

    Passolig üzerinden satılacak biletlerin fiyatlarının 87 ila 430 lira olduğu, bir kişinin sadece bir bilet hakkının bulunduğu aktarıldı.

    Derbi maçın tribün kategorilerine göre bilet fiyatları şöyle:

    ve Migros kale arkası tribünü: 87 lira

    Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok: 109 lira

    Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 130 lira

    Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 195 lira

    Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 216 lira

    Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 250 lira

    Maraton alt E blok: 297 lira

    Fenerium alt E blok: 324 lira

    1907 tribünü: 430 lira

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:34
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