Derbinin biletleri satışa çıkıyor
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak derbi maçın biletleri 12 Mart Pazartesi günü satışa çıkacak.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 12 Mart Pazartesi günü satışa sunulacak biletlerde önceliğin yüksek divan kurulu ve kongre üyeleriyle temsilci üyelerde olacağı belirtildi.
Açıklamada, biletlerin, Fenerbahçe Kart sahipleri ve faturalı Fenercell aboneleri için 13 Mart Salı günü öncelikli satılacağı, 14 Mart Çarşamba günü ise genel satışın başlayacağı kaydedildi.
Passolig üzerinden satılacak biletlerin fiyatlarının 87 ila 430 lira olduğu, bir kişinin sadece bir bilet hakkının bulunduğu aktarıldı.
Derbi maçın tribün kategorilerine göre bilet fiyatları şöyle:
Spor Toto ve Migros kale arkası tribünü: 87 lira
Fenerium üst-Maraton üst A-B H-I blok: 109 lira
Fenerium üst-Maraton üst C-D-F-G blok: 130 lira
Fenerium alt-Maraton alt A-B-H-I blok: 195 lira
Fenerium alt-Maraton alt C-G blok: 216 lira
Fenerium alt-Maraton alt D-F blok: 250 lira
Maraton alt E blok: 297 lira
Fenerium alt E blok: 324 lira
1907 tribünü: 430 lira
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:34
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Buffon örneği
Toplam 26
Yorum
Türk fotbolu Volkan, Emre,Caner ve Arda'dan temizlenirse düzlüğe çıkar.
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Başkan Gevrek'ten bilet fiyatı açıklaması
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun. Eğer düzgün bir yönetim olsa bu kararı sezon başında alır ve tüm 4 büyüklere uygular. Bu tamamen yönetim acizliği ve fırsatçılık.
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4 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Toplam 5
Yorum
fanatik gene hakem oyunları olacak
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