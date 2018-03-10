8 mart kutlaması
F.bahçe, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü dev bir organizasyonla kutladı. Önceki gece Ülker Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe 5 bine yakın kadın kongre üyesi ile 2 bin 500'e yakın temsilci üye aileleriyle birlikte katıldı. Başkan Aziz Yıldırım'ın da yer aldığı organizasyona Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun özel gösterisi damga vurdu. Gece Fenerbahçe marşlarıyla tamamlandı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:34
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