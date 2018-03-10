8 mart kutlaması – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    8 mart kutlaması

    8 mart kutlaması
    F.bahçe, 8 Mart Dünya Emekçi 'nü dev bir organizasyonla kutladı. Önceki gece Ülker Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe 5 bine yakın kadın kongre üyesi ile 2 bin 500'e yakın temsilci üye aileleriyle birlikte katıldı. Başkan 'ın da yer aldığı organizasyona Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun özel gösterisi damga vurdu. Gece marşlarıyla tamamlandı.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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