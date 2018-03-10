4 büyüklere artık böyle – Fotomaç – 10 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    4 büyüklere artık böyle

    4 büyüklere artık böyle
    , F.Bahçe maçı bileterini 130 TL olarak duyurmuş ve tepki çekmişti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bundan sonraki 4 büyük maçlara farklı bir fiyat uygulaması yapılacak. Bu da F.Bahçe'yle başladı. F.Bahçe'yle başlanınca farklı anlamalar oldu. Ama bu bizim bilet politikasıydı" dedi.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    4 büyüklere artık böyle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN