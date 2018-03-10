4 büyüklere artık böyle
Malatya, F.Bahçe maçı bileterini 130 TL olarak duyurmuş ve tepki çekmişti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bundan sonraki 4 büyük maçlara farklı bir fiyat uygulaması yapılacak. Bu da F.Bahçe'yle başladı. F.Bahçe'yle başlanınca farklı anlamalar oldu. Ama bu bizim bilet politikasıydı" dedi.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:37
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