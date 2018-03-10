Bartu hastanelik
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Oğuz Çetin'in oğlu Bartu, önceki gece Karaköy'de bar çıkışında kavgaya karıştı. Eğlenceli başlayan gece, acil serviste son buldu. Bir grupla kavgaya tutuşan ve kafasında şişe kırılan Bartu, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Bartu'nun hastane çıkışında, "Günlerini görecekler" diye söylendiği duyuldu.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:37
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