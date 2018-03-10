Bartu hastanelik – Fotomaç – 10 Mart 2018
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HEPSİ
    10 Mart 2018, Cumartesi
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    hastanelik

    Bartu hastanelik
    'nin efsane isimlerinden 'in oğlu , önceki gece Karaköy'de bar çıkışında kavgaya karıştı. Eğlenceli başlayan gece, acil serviste son buldu. Bir grupla kavgaya tutuşan ve kafasında şişe kırılan Bartu, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Bartu'nun hastane çıkışında, "Günlerini görecekler" diye söylendiği duyuldu.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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