Hasan: Acı yok!
İsmail Köybaşı'nın sakatlığı nedeniyle sarı-lacivertli takımın sol bekteki tek seçeneği olan Hasan Ali Kaldırım, ağır yük altında zorlanıyor. Değerleri sık sık kontrol edilen tecrübeli futbolcu, çoğu aşırı kas yorgunluğundan kaynaklanan olumsuz verilere rağmen görev almayı sürdürürken, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapana kadar acı yok, yorgunluk yok" dedi.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:38
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