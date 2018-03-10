Hasan: Acı yok! – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Hasan: Acı yok!

    Hasan: Acı yok!
    'nın sakatlığı nedeniyle sarı-lacivertli takımın sol bekteki tek seçeneği olan , ağır yük altında zorlanıyor. Değerleri sık sık kontrol edilen tecrübeli futbolcu, çoğu aşırı kas yorgunluğundan kaynaklanan olumsuz verilere rağmen görev almayı sürdürürken, "'yi şampiyon yapana kadar acı yok, yorgunluk yok" dedi.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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