Hala çok hırslıyız – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    çok hırslıyız

    Hala çok hırslıyız

    basınına konuşan Skrtel, ’nin şampiyonluk şansını değerlendirdi: çok hırslıyız ve şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz...

    'nin stoperi , ülkesinin basınına verdiği röportajda şampiyonluk şanslarının devam ettiğini söyledi. 33 yaşındaki savunma oyuncusu, "Fenerbahçe ligde dördüncü sırada. 'ın 6 puan gerisinde. şampiyonluk şansınız var mı?" sorusuna, "Biz hala çok hırslıyız. Ligin bitmesine daha çok maç var. Biz maç maç odaklanıyoruz ve sezon sonunda şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" cevabını verdi.

    SAKATLIĞIM TAMAMEN GEÇTİ
    Sakatlığını tamamen atlattığını dile getiren Skrtel, "Dizimle ilgili tüm testlerden geçtim, kendimi şu anda iyi hissediyorum. Bazen acı oluyor ama bu çok büyük bir acı değil. Oynamama engel bir durum yok" açıklamasını yaptı. Sarı-lacivertli oyuncu, sakatlık sorununun uzamasının sebebi olarak yeteri kadar dinlenmemesini gösterdi.

    Martin Skrtel, Galatasaray'la 6 puanlık farkı kapatabileceklerini söyledi.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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