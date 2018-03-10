Hala çok hırslıyız
Slovak basınına konuşan Skrtel, Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansını değerlendirdi: Hala çok hırslıyız ve şampiyon olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz...
Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, ülkesinin basınına verdiği röportajda şampiyonluk şanslarının devam ettiğini söyledi. 33 yaşındaki savunma oyuncusu, "Fenerbahçe ligde dördüncü sırada. Galatasaray'ın 6 puan gerisinde. Hala şampiyonluk şansınız var mı?" sorusuna, "Biz hala çok hırslıyız. Ligin bitmesine daha çok maç var. Biz maç maç odaklanıyoruz ve sezon sonunda şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" cevabını verdi.
SAKATLIĞIM TAMAMEN GEÇTİ
Sakatlığını tamamen atlattığını dile getiren Skrtel, "Dizimle ilgili tüm testlerden geçtim, kendimi şu anda iyi hissediyorum. Bazen acı oluyor ama bu çok büyük bir acı değil. Oynamama engel bir durum yok" açıklamasını yaptı. Sarı-lacivertli oyuncu, sakatlık sorununun uzamasının sebebi olarak yeteri kadar dinlenmemesini gösterdi.
Martin Skrtel, Galatasaray'la 6 puanlık farkı kapatabileceklerini söyledi.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:30
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