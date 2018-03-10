Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, ülkesinin basınına verdiği röportajda şampiyonluk şanslarının devam ettiğini söyledi. 33 yaşındaki savunma oyuncusu, "Fenerbahçe ligde dördüncü sırada. Galatasaray'ın 6 puan gerisinde. Hala şampiyonluk şansınız var mı?" sorusuna, "Biz hala çok hırslıyız. Ligin bitmesine daha çok maç var. Biz maç maç odaklanıyoruz ve sezon sonunda şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" cevabını verdi.

SAKATLIĞIM TAMAMEN GEÇTİ

Sakatlığını tamamen atlattığını dile getiren Skrtel, "Dizimle ilgili tüm testlerden geçtim, kendimi şu anda iyi hissediyorum. Bazen acı oluyor ama bu çok büyük bir acı değil. Oynamama engel bir durum yok" açıklamasını yaptı. Sarı-lacivertli oyuncu, sakatlık sorununun uzamasının sebebi olarak yeteri kadar dinlenmemesini gösterdi.



Martin Skrtel, Galatasaray'la 6 puanlık farkı kapatabileceklerini söyledi.