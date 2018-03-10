Derbiye gel Alex
F.Bahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında gelecek hafta İstanbul'a gelecek. Eski kaptanın İstanbul ziyaretinde THY Avrupa Ligi'nde 16 Mart'ta oynanacak Fenerbahçe Doğuş-CSKA Moskova basketbol maçını da izleyeceği bildirildi. Bunu duyan sarı-lacivertli taraftarlar Alex'e 17 Mart'taki Fenerbahçe-G.Saray derbisini de izlemesi için sosyal medyada çağrı yapıyorlar.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:52
Etiketler:
THY, İstanbul, Moskova, Fenerbahçe, Alex
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