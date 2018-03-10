Derbiye gel Alex – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Derbiye gel

    Derbiye gel Alex
    F.Bahçe'nin efsane isimlerinden de Souza, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında gelecek hafta 'a gelecek. Eski kaptanın İstanbul ziyaretinde Avrupa Ligi'nde 16 Mart'ta oynanacak Doğuş-CSKA basketbol maçını da izleyeceği bildirildi. Bunu duyan sarı-lacivertli taraftarlar Alex'e 17 Mart'taki Fenerbahçe-G.Saray derbisini de izlemesi için sosyal medyada çağrı yapıyorlar.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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