Neto: devam etmek isterim
F.Bahçe'nin sezon başında Zenit'ten kiraladığı Luis Neto, geleceği ile ilgili konuştu. Portekizli futbolcu, istenmesi halinde sarı-lacivertli kulüpte devam edebileceğini açıklarken, "Ancak bonservisim Zenit'te. Hakkımdaki düşüncelerini şu an için bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz" dedi. Neto, Neustadter'le de, Skrtel'le de çok iyi anlaştığını, takımda hiç kimseyle sorunu olmadığını sözlerine ekledi.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:31
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