Neto: devam etmek isterim – Fotomaç – 10 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    : devam etmek isterim

    Neto: devam etmek isterim
    F.Bahçe'nin sezon başında 'ten kiraladığı Luis , geleceği ile ilgili konuştu. Portekizli futbolcu, istenmesi halinde sarı-lacivertli kulüpte devam edebileceğini açıklarken, "Ancak bonservisim Zenit'te. Hakkımdaki düşüncelerini şu an için bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz" dedi. Neto, Neustadter'le de, Skrtel'le de çok iyi anlaştığını, takımda hiç kimseyle sorunu olmadığını sözlerine ekledi.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Neto: devam etmek isterim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN