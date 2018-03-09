Van Persie, ayın oyuncusu seçildi
34 yaşındaki Hollandalı futbolcu, taraftarların katıldığı ankette oyların yüzde 31'ini aldı
Hollanda Birinci Futbol Ligi takımlarından Feyenoord'un devre arasında Fenerbahçe'den transfer ettiği Robin van Persie, "ayın taraftar oyuncusu" seçildi.
Feyenoord'un internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Van Persie'nin takıma üye olan taraftarlar tarafından şubat ayında "ayın taraftar oyuncusu" seçildiği belirtildi.
Açıklamada, beş kez bu ödüle layık görülen Steven Berghuis'ın yüzde 21, Robin van Persie'nin ise yüzde 31 oy aldığı kaydedildi.
Van Persie, yaptığı açıklamada, ayın futbolcusu seçildiği için onur duyduğunu aktararak, "Taraftarlara teşekkür ediyorum. Bana verdikleri değeri ve saygıyı derinden hissediyorum. Buna karşılık iyi oynayarak ve güzel goller atarak onlara bir şeyler vermek istiyorum. İlk şahsi ödülümü aldım, bundan sonraki hedef takımla alacağım ödül olacaktır." ifadelerini kullandı.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 21:40
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Trabzonspor olağanüstü kongre kararı aldı
Toplam 8
Yorum
son karar kongre daa siz çook kongre yapar hoca değiştirirsiniz. BJK derbisinde taliscanın eline penaltı verilse medel ndoye düşürünce atılsa kimse gitmezdi
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Orman, FutbolİGA kura çekimine katıldı
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ KARDEŞ KONUŞTUKLARI ZAMAN CEZA ALIYORLAR NE YAZIK Kİ TEK CEZA ALANDA BİZİM BAŞKANLAR ONLARDA ANLADILAR ARTIK BUNU...
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"Beşiktaş'ın yarışı bizi ilgilendirmiyor"
Toplam 1
Yorum
CELAL GENCLER TRABZON A BENZEMEK CIKAR DELIKANLI GIBI OYNAR KIMSE SONUCU SUPRIZ SAYMASIN MAC SONU
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