Van Persie, ayın oyuncusu seçildi – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    , ayın oyuncusu seçildi

    Van Persie, ayın oyuncusu seçildi

    34 yaşındaki Hollandalı futbolcu, taraftarların katıldığı ankette oyların yüzde 31'ini aldı

    Hollanda Birinci Futbol Ligi takımlarından Feyenoord'un devre arasında 'den transfer ettiği Robin , "ayın taraftar oyuncusu" seçildi.

    Feyenoord'un internet sitesinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Van Persie'nin takıma üye olan taraftarlar tarafından şubat ayında "ayın taraftar oyuncusu" seçildiği belirtildi.

    Açıklamada, beş kez bu ödüle layık görülen Steven Berghuis'ın yüzde 21, Robin van Persie'nin ise yüzde 31 oy aldığı kaydedildi.

    Van Persie, yaptığı açıklamada, ayın futbolcusu seçildiği için onur duyduğunu aktararak, "Taraftarlara teşekkür ediyorum. Bana verdikleri değeri ve saygıyı derinden hissediyorum. Buna karşılık iyi oynayarak ve güzel goller atarak onlara bir şeyler vermek istiyorum. İlk şahsi ödülümü aldım, bundan sonraki hedef takımla alacağım ödül olacaktır." ifadelerini kullandı.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:40
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