"Umarım hakem hataları en aza iner" – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    "Umarım hakem hataları en aza iner"

    "Umarım hakem hataları en aza iner"

    Evkur Başkanı , pazar günü evlerinde oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi, "Bizim için önemli bir karşılaşma. İyi bir çıkış yaptık ve bu çıkışı Fenerbahçe galibiyeti ile sürdürmek istiyoruz" dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında pazar günü saat 16.00'da sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Evkur 'da kulüp Başkanı , İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe mücadelesinin kendileri için çok önemli bir karşılaşma olduğunu aktaran Gevrek, "Biz sahamızda oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Başka takımlar da olsa Fenerbahçe de olsa her maçı kazanmak istiyoruz. Sahamızda 5 maç oynayacağız, biri de Fenerbahçe maçı. Bizim için önemli bir karşılaşma. İyi bir çıkış yaptık ve bu çıkışı Fenerbahçe galibiyeti ile sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

    "Bizim teknik direktörleri göndermekle işimiz olmaz"
    'da , Galatasaray'da Igor Tudor ve son olarak da Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrasında takımlarından ayrılmasını da değerlendiren Gevrek, "Bizim hocaları göndermekle işimiz olmaz. Hiçbir kulübün hocasının bu şekilde gitmesini gönül istemez. Hocaların gitmesi yalnızca bize denk geliyor. Süper Lig'de 3 tane hoca bizim maçtan sonra gönderildi. Bizim için hocanın gidip gitmemesi değil, galibiyet önemli" açıklamasını yaptı.

    "Umarım hakem hataları en aza iner"
    Gevrek, ligdeki genel hakem performansları ile ilgili konuşarak, "Hakemleri konuşmak istemiyorum. Karabük maçında verilmeyen yüzde yüz penaltımız var. Hakemler de hata yapar fakat inşallah kalan haftalar içerisinde hakem hatalarının en aza indirildiği bir lig geçiririz" dedi.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:28
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