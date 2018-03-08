"Umarım hakem hataları en aza iner"
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, pazar günü evlerinde oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi, "Bizim için önemli bir karşılaşma. İyi bir çıkış yaptık ve bu çıkışı Fenerbahçe galibiyeti ile sürdürmek istiyoruz" dedi.
"Bizim teknik direktörleri göndermekle işimiz olmaz"
Kardemir Karabükspor'da Erkan Sözeri, Galatasaray'da Igor Tudor ve son olarak da Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrasında takımlarından ayrılmasını da değerlendiren Gevrek, "Bizim hocaları göndermekle işimiz olmaz. Hiçbir kulübün hocasının bu şekilde gitmesini gönül istemez. Hocaların gitmesi yalnızca bize denk geliyor. Süper Lig'de 3 tane hoca bizim maçtan sonra gönderildi. Bizim için hocanın gidip gitmemesi değil, galibiyet önemli" açıklamasını yaptı.
"Umarım hakem hataları en aza iner"
Gevrek, ligdeki genel hakem performansları ile ilgili konuşarak, "Hakemleri konuşmak istemiyorum. Karabük maçında verilmeyen yüzde yüz penaltımız var. Hakemler de hata yapar fakat inşallah kalan haftalar içerisinde hakem hatalarının en aza indirildiği bir lig geçiririz" dedi.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:28
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"Quaresma'nın cezası düşecektir... Tek sorun"
Toplam 41
Yorum
adamollll o hareketi sen eşinle kızınla maç izlerken yapıp sen bir şey yapmıyorsan,sende bir sıkıntı var demektir kardeşim. brezilyada linç ettiler!
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Yükseliş bitti düşüş başladı
Toplam 2
Yorum
ged 61 takım futbol adına birşey oynamıyor..şans varsa kazanıyoruz şans yoksa puan kaybediyoruz..yani işimiz allah kalmış..gerçek bu...
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"Quaresma'nın cezası düşecektir... Tek sorun"
Toplam 41
Yorum
Arslanya12 jozef,persio,VOLKAN,alper,ekici,fernandao yazacaktın herhalde. Q7 agresif ama elini şortuna sokmadı,dil atmadı,hareket çekmedi.
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