Taraftarlara çiğ köfte dağıtılacak
E.Yeni Malatyaspor’un göğüs sponsoru Battalbey tarafından Süper Lig’in 13. haftasında yarın oynanacak Beşiktaş maçına gelecek taraftarlara çiğ köfte dürüm ikram edecek.
Adil Gevrek: "Çok daha büyük firmaların yapmadığını onlar yaptı"
E. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ise Battalbey'e kulübe verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Taraftar adına Sait Aybak'a teşekkür eden Gevrek, "Battalbey Yönetim Kurulu Başkanı olan ve aynı zamanda Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Sait Aybak beye desteklerinden ve spor camiasını bir araya getirdiğinden dolayı teşekkür ediyorum. Battalbey, Yeni Malatyaspor'a çok ciddi şekilde 3 yıldır sponsor desteği vermektedir. Kulübümüzün başarılı olmasında futbolcu ve teknik heyetin haricinde büyük emek harcadılar. Çoğu Malatyalı iş adamının yapamadığını katkıları bizlere yaptılar. Bizzat bizlerde kendi fabrikalarını yerinde ziyaret ederek gördük ki gayet sağlıklı, hijyenik ortamlarda dini hassasiyetlere dikkat edilerek üretim yapılıyor. İnşallah kendi sektöründe lider olan destekçimiz, dünyanın her yerinde şubeler açarak hem Yeni Malatyaspor'a hem de Türk sporuna olan desteğini artırarak sürdürür. Çok daha büyük firmaların yapmadığı ekonomik katkıları, Sait Aybak'ın sahip olduğu bu firma yönetiminden Yeni Malatyaspor'a destek aldık. O yüzden kendileri bizim için çok değerli insanlardır. Aynı zamanda sponsorluğunun dışında bu takıma zamanını harcayarak Malatyamıza değer katıyor. Yarın Beşiktaş maçı öncesinde de, stadyuma gelecek olan bütün taraftarlarımıza kendileri çiğ köfte ikramında bulunacaklarını açıkladılar. Bütün taraftarlarımızın adına da bu anlamlı düşüncelerinden dolayı hem teşekkür ediyoruz, hem de kesesine bereketler diliyoruz. İnşallah bundan sonrada yine hep beraber nice başarılara imza atarız. Hem Yeni Malatyasporumuz kazansın hem destekçilerimiz kazansın. En önemlisin aramızda ticari bağdan öte bir gönül bağı var" diye konuştu.
Toplantının sonuna E. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek, Battalbey Yönetim Kurulu Başkanı Sait Aybak'a forma hediye etti.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:37
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Deniz Türüç'ün bonservisi belli oldu
Toplam 18
Yorum
elevli şimdi 2 ila 3 milyon euro edecek bir futbolcudan 10 euro istersen yabancı futbolcu sayısı neden serbest diye soegulamayaçalsın saygılarımla
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Başarının mimarı Güneş!
Toplam 6
Yorum
keşiş oyuncusu tarafından 2010 -11 sezonunda kanırtılan bir hoca olarak duygularınızı öğrenebilirmiyiz
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Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 26
Yorum
kendi bilir rotasyonu yadırgayamayız,ingiltere başta olmak üzere büyük liglerde UEFA cup lige göre geri planda bırakılabiliyor çok zaman saygı duyuyorum
Taraftarlara çiğ köfte dağıtılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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