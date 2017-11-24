Taraftarlara çiğ köfte dağıtılacak

E.Yeni Malatyaspor’un göğüs sponsoru Battalbey tarafından Süper Lig’in 13. haftasında yarın oynanacak Beşiktaş maçına gelecek taraftarlara çiğ köfte dürüm ikram edecek.

Battalbey Yönetim Kurulu Başkanı Sait Aybak, E.Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile bir basın toplantısı düzenleyerek, Malatyalıları yarınki maça davet etti. Maçta taraftarlara çiğ köfte ikram edeceklerini belirten Aybak, 3 yıldır E.Yeni Malatyaspor'un göğüs sponsoru olduklarını kaydetti. Aybak, "Battalbey olarak 3 yıldır Yeni Malatyaspor Kulübü göğüs sponsorluğunu yürütüyoruz. Bu süre içerisinde firmamızın Türkiye genelinde yürüttüğü faaliyetlerde gelişim sağlarken, destekçisi olduğumuz Yeni Malatyapor Kulübü ile de büyük başarılar elde etti. Herkesin bildiği üzere takımın TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıktık. Bu durum elbette bizler içinde birer gurur vesilesidir. Yeni Malatya Stadı'nda yarın oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesinde müsabakayı izlemeye gelecek olan taraftarlara 27 bin 44 adet dürüm ikram etmek istiyoruz. Amacımız hem stadımızın kapasitesini tamamen doldurmak hem taraftar desteğini de ciddi bir şekilde arkamıza almaktır. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine karşı mücadele edeceğiz. Aynı zamanda taraftarlarımız ile Yeni Malatyaspor Kulübü arasındaki bağı daha da iyi pekiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.



Adil Gevrek: "Çok daha büyük firmaların yapmadığını onlar yaptı"

E. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ise Battalbey'e kulübe verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Taraftar adına Sait Aybak'a teşekkür eden Gevrek, "Battalbey Yönetim Kurulu Başkanı olan ve aynı zamanda Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Sait Aybak beye desteklerinden ve spor camiasını bir araya getirdiğinden dolayı teşekkür ediyorum. Battalbey, Yeni Malatyaspor'a çok ciddi şekilde 3 yıldır sponsor desteği vermektedir. Kulübümüzün başarılı olmasında futbolcu ve teknik heyetin haricinde büyük emek harcadılar. Çoğu Malatyalı iş adamının yapamadığını katkıları bizlere yaptılar. Bizzat bizlerde kendi fabrikalarını yerinde ziyaret ederek gördük ki gayet sağlıklı, hijyenik ortamlarda dini hassasiyetlere dikkat edilerek üretim yapılıyor. İnşallah kendi sektöründe lider olan destekçimiz, dünyanın her yerinde şubeler açarak hem Yeni Malatyaspor'a hem de Türk sporuna olan desteğini artırarak sürdürür. Çok daha büyük firmaların yapmadığı ekonomik katkıları, Sait Aybak'ın sahip olduğu bu firma yönetiminden Yeni Malatyaspor'a destek aldık. O yüzden kendileri bizim için çok değerli insanlardır. Aynı zamanda sponsorluğunun dışında bu takıma zamanını harcayarak Malatyamıza değer katıyor. Yarın Beşiktaş maçı öncesinde de, stadyuma gelecek olan bütün taraftarlarımıza kendileri çiğ köfte ikramında bulunacaklarını açıkladılar. Bütün taraftarlarımızın adına da bu anlamlı düşüncelerinden dolayı hem teşekkür ediyoruz, hem de kesesine bereketler diliyoruz. İnşallah bundan sonrada yine hep beraber nice başarılara imza atarız. Hem Yeni Malatyasporumuz kazansın hem destekçilerimiz kazansın. En önemlisin aramızda ticari bağdan öte bir gönül bağı var" diye konuştu.



Toplantının sonuna E. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek, Battalbey Yönetim Kurulu Başkanı Sait Aybak'a forma hediye etti.