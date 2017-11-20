Malatyaspor’da hazırlıklar moralsiz başladı
Süper Lig’in 12. haftasını A.Alanyaspor yenilgisiyle kapatan E. Yeni Malatyaspor’da ağızları bıçak açmazken, sarı-kırmızılı takım Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Morallerin bozuk olduğu haftanın ilk çalışmasına izinli olan Yalçın Ayhan, Michael Pereira, Aly Cissokho, Adem Büyük, Issıar Dia ve Aytaç Kara katılmadı. A.Alanyaspor karşılaşmasında ilk on birde forma giyen oyuncuların yenileme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular çift kale maç yaptı. Çift kaleyi sık sık durduran Teknik Direktör Erol Bulut, oyuncularına yapmaları gerekeni anlattı. Bu arada Erol Bulut'un altyapıdan A takıma aldığı Ferhat Canlı ile yakından ilgilendiği gözlenirken, genç oyuncuya kendini hazır tutması talimatı verdiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı takımda cezası biten Faslı golcü Khalid Boutaib, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçında formasına kavuşacak.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:28
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Volkan'ın keyfi yerinde
Toplam 4
Yorum
Perde Arkası Devre arasında bir kaleci bir de sol bek şart. Taraftarın sözüne kulak ver yönetim. İnat etme. Volkan ve Hasan Ali'yle bu iş gitmez.
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Oğuzhan'a 14.5 milyon €
Toplam 8
Yorum
bjk smokie :) hadi inşAllah :)
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Fernandao imzayı atıyor
Toplam 5
Yorum
Perde Arkası Biz veririz de siz alır mısınız Fernandao'yu? Zaten Fernandao, Atıf gibi futbolcuların Fener'e hiç transfer edilmemesi gerekirdi.
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