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LAĞMAN (LEGMAN) TARİFİ - Evde Lağman nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

Uygur mutfağının en meşhur lezzetlerinden biri olan Lağman, et suyunun verdiği nefis tad ile sofralarda yerini alıyor. Makarnaya benzeyen hamuru üzerine sebze ve etlerin koyulduğu bu tarif büyük küçük herkesin favori lezzetlerinden biri oluyor. Evinde Lağman tarifini yapmak isteyenler için Lağman tarifi, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 12:16 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 12:30
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LAĞMAN (LEGMAN) TARİFİ - Evde Lağman nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

LAĞMAN (LEGMAN) TARİFİ - Et severlerin bayılarak yiyeceği, farklı bir tad arayanlar için Lağman tam da size göre. Tek başına doyuran tarif vatandaşlar tarafından aranan "Lağman nasıl yapılır? Lağman malzemeleri nelerdir?" sorularının cevabı haberimizde...

Lağman nasıl yapılır?

Malzemeler:

Hamuru için:

  • 4 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 kahve fincanı sıvı yağ

Açarken kullanmak için:

  • 1/2 kase zeytinyağı

Etli kısmı için:

  • 3-4 adet turp
  • 2 adet büyük boy soğan
  • 1 adet büyük boy patates
  • 2 adet rendelenmiş domates
  • 400 gram dana kuşbaşı eti
  • 3 diş rendelenmiş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı biber salçası
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

Hamuru için:

  • Gerekli tüm malzemeleri bir kabın içerisinde yoğurun. Sert bir hamur elde edin.
  • Hazırladığınız bu sert hamuru oda sıcaklığında üzerine nemli bir bez sererek 15-20 dakika kadar dinlendirin.
  • Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar alın. Zeytinyağı yardımıyla tezgahın üzerinde, elinizle yuvarlayarak uzun kalın spagetti makarna şeklini verin.
  • Hazırladığınız hamurları bir tepsinin içerisine dizin. Bir tencerenin içerisine su koyun ve kaynatın.
  • Hazırladığınız hamurları kaynayan suyun içerisine atın ve hafif yumuşayana kadar pişirin. Kevgir yardımıyla tencereden alın ve bir delikli süzgece aktarın. Soğuk suya tutun ve bir köşede dinlenmeye bırakın.

Yemeğin yapılışı:

  • Kuşbaşı etleri bir tencerede 3,5 - 4 su bardağı suyla 25 dakika kadar haşlayın.
  • Ayrı bir tencerenin içerisine tereyağı ve zeytinyağını alın. Ardından soğanları ilave edip hafif kavurun.
  • Üzerine küp küp doğranmış turpları da ekleyin. Patatesleri de ekledikten sonra 5 dakika kadar güzelce kavurun.
  • Sarımsakları ve domatesi de ilave edin.
  • Diğer tarafta haşlanan etleri sebzelerle dolu tencerenin içerisine suyuyla beraber aktarın. Baharatlarını ilave edip, güzelce karıştırdıktan sonra orta ateşte sebze, et ve et suyunu birlikte pişmeye bırakın.
  • Yemek suyunu hafiften çektiğinde ve etler yumuşacık olduğunda ocaktan alın.
  • Servis tabağının altına hamurları koyun. Üzerine etli karışımdan gezdirin ve servis edin.

Püf Noktası

  • Haşlanan etleri sebzelerin üzerine ilave ederek mutlaka haşlama suyunu da ekleyin. Lezzeti artacaktır.
  • Dilerseniz etleri de sebzelerin olduğu tencerede haşlamadan kavurabilir, üzerine su ilave edebilirsiniz.
  • Hamur yerine erişte ya da kalın makarna da kullanabilirsiniz.
  • Turp kullanmadan da yapabilirsiniz.

AFİYET OLSUN

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