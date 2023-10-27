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LAZ BÖREĞİ TARİFİ - Evde Laz Böreği nasıl yapılır? Malzemeler ve püf noktaları...

Karadeniz yöresine ait, incecik açılmış yufkaları arasında muhallebisiyle damak çatlatan Laz böreği, vazgeçilmez lezzetlerin arasında yer alıyor. Çay saatlerinin favori tatlılarından biri olan Laz böreği, vatandaşlar tarafından son zamanlarda en çok araştırılan tarifler arasında yer alıyor. Peki Laz böreği nasıl yapılır? İşte Laz böreği tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları..

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 23:31
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LAZ BÖREĞİ TARİFİ - Evde Laz Böreği nasıl yapılır? Malzemeler ve püf noktaları...

LAZ BÖREĞİ TARİFİ - Büyük küçük herkesin damak zevkine uygun Laz böreği tarifi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Laz böreği tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Laz Böreği nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 paket baklavalık yufka (42 adet)
  • Sıvı yağ
  • 250g tereyağı

Muhallebisi İçin;

  • 2 adet yumurta
  • 4 su bardağı süt
  • 5 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay kaşığı karabiber

Şerbeti için;

  • 2,5 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su
  • Yarım limon suyu

Yapılışı:

  • İlk olarak tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Bunun için uygun bir tencereye şeker ve suyu alarak şeker eritene kadar karıştıralım. 15 dakika kadar şerbetimizi kaynamaya bırakalım.
  • Şerbetimiz kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyelim ve 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocağı kapatıp şerbetimizi soğumaya bırakalım.
  • Muhallebisi için tenceremize yumurtalarımızı alarak tel çırpıcı ile karıştıralım, bir taraftan sütümüzü de yavaş yavaş ekleyelim
  • Un, nişasta, şeker, vanilya ve karabiberi ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım
  • Koyulaşıp kıvam alan muhallebimizi ocaktan alalım ve daha hızlı soğuması için ayrı bir kaseye aktaralım. Kaseminizin üzerini, muhallebiye değecek şekilde streçleyelim.
  • Baklavalık yufkalarımızı tezgaha alalım ve kullanacağımız fırın kabı boyutunda keselim. Ben 27*40 cm boyutunda dikdörtgen borcam kullandım. Kestikten sonra baklavalık yufkaların üzerine nemli bir bez örtelim ki kurumasın.
  • Fırın kabımızı sıvı yağ ile hafifçe yağladıktan sonra 3 adet baklavalık yufkayı fırın kabımıza yerleştirelim ve üzerine erittiğimiz tereyağından sürelim. Bu şekilde 21 adet yufkayı her 3 yufkada arasına tereyağı sürerek yerleştirelim. Son yufkamızın üzerine tereyağı sürmeyelim.
  • Muhallebimizi yufkanın üzerine boşaltalım ve güzelce yayalım.
  • Üst kısma da tekrar 21 adet yufkayı her 3 yufkada 1 arasına tereyağı sürerek yerleştirelim.
  • En son kata da bolca yağ sürdükten sonra böreğimizi dilediğimiz boyutta keselim.
  • Ardından 180°C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 35 dakika pişmeye bırakalım.
  • Fırından aldığımız ve ilk sıcağı çıkan böreğimizin üzerine soğuyan şerbeti gezdirelim ve en az 2 saat dinlenmeye bırakalım.
  • Şerbetini güzelce çeken böreğimizi kestiğimiz yerlerden tekrar keserek servis edelim.

AFİYET OLSUN

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