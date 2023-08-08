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QUICHE PROVENCALE TARİFİ | Provençale Kiş nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Fransız mutfağının en çok tercih edilen kişleri arasında yer alan, neşeli piknik sofralarından serin kış kahvaltılarına her zaman yapabileceğiniz enfes bir tarif olan Provençale kiş tarifi merak ediliyor. Peki Provençale Kiş nasıl yapılır? İşte arama motorlarında sıklıkla araştırılan Provençale kiş malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 15:50
QUICHE PROVENCALE TARİFİ | Provençale Kiş nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

QUICHE PROVENCALE TARİFİ | Akdeniz esintiler sunan, kahvaltıdan öğle yemeğine, misafir sunumundan kendinizi şımartmak istediğiniz bir ara öğüne kadar her zaman rahatlıkla tüketebileceğiniz, içindeki sebzelerle sağlıklı bir yiyecek olan Provençale kişin nasıl yapıldığı araştırılıyor. İşte Provençale Kiş malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

PROVENÇALE KİŞ NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

  • 1 kabak, orta boy, uzunlamasına ikiye kesilmiş ve ince dilimlenmiş
  • 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 2 sarımsak
  • Karanfil
  • 5-6 cherry domates
  • Tuz
  • Karabiber
  • 120 ml krema
  • 120 ml süt
  • Bir miktar beyaz peynir
  • Yağlamak için yumuşatılmış tereyağı
  • Üzerine serpmek için un
  • 1 büyük kırmızı dolmalık biber
  • 1 büyük sarı dolmalık biber

Yapılışı:

  • Tart kalıbını içini yumuşatılmış tereyağı ile fırçalayarak hazırlayın, un serpin ve fazlalığı silkeleyin. Bu, hamurun piştikten sonra kalıba yapışmamasını sağlayacaktır. Mutfak tezgahınızda temiz bir yüzeyi hafifçe unlayın ve hamuru çalışma alanının ortasına yerleştirin.
  • Hamuru merdane yardımıyla 30 cm çapında yuvarlak açın.
  • Hamurun ortasından başlayarak parmaklarınızla hafifçe bastırın, tabanın etrafında ve ardından yanlarda yukarı doğru ilerleyin ve alt kenarın kalıba temas ettiğinden emin olun. Merdaneyi alın ve kalıbın üstünden geçirin; bu, üst kenarları keserek size temiz bir yüzey verir. Pişirmeden önce 20 dakika buzdolabında dinlendirin.
  • Fırını 175ºC'de önceden ısıtın. Tabanı 30 ila 40 dakika pişirin, ardından fırından çıkarın ve bir kenara koyun.
  • Bu sırada kabakları ve biberleri jülyen doğrayın, Cherry domatesleri 4'e bölün
  • Biberleri ve kabakları fırın tepsisine alıp üzerine zeytinyağı gezdirin.
  • Üzerine kekik ve sarımsağı serpiştirin ve 175ºC/gaz işareti 4'te 15 dakika fırında kızartın.
  • Domatesi ekleyip 10 dakika daha kavurun.
  • Tuz ve karabiberle tatlandırın ve soğumaya bırakın.
  • Bir karıştırma kabında yumurta, krema, süt ve tuzu karışana kadar çırpın.
  • Kavrulmuş sebzeleri önceden pişirilmiş kalıbın tabanına dağıtın, ardından beyaz peynir serpin.
  • Doldurduğunuz kiş tabanını bir fırın tepsisine yerleştirin ve iç harcı ağzına kadar dökün - taşmamasına dikkat edin - sonra üzerine pul biber serpin
  • Fırında 170ºC'de 25 ila 30 dakika pişirin. Kiş hazır olduğunda, ortası hafifçe sallanmalıdır.
  • 5-10 dakika dinlendirin, sonra kalıptan yavaşça çıkarın ve yeşil yapraklar ve domates rendesi ile servis yapın.

Püf Noktaları:

  • Kullanılan sebze türlerini değiştirebilirsiniz, ancak çok fazla su içeriği olan sebzeleri çok fazla kullanmayın çünkü çok fazla sıvı bırakırlar ve kiş sertleşmez.

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