HAVUÇLU TARÇINLI KEK TARİFİ | Havuçlu kek nasıl yapılır? - Havuçlu tarçınlı kek malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

HAVUÇLU TARÇINLI KEK TARİFİ | Çayın yanına en uyumlu yiyeceklerden olan keki havuç ve tarçınla harmanlayarak elde edilen havuçlu tarçınlı kek, yıllardır Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Her tatlıya yakışan tarçın ile tatlımsı havucun kekte buluşmasıyla ortaya çıkan bu damak çatlatan tarif, arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Peki Havuçlu kek nasıl yapılır? İşte havuçlu tarçınlı kek malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

HAVUÇLU KEK NASIL YAPILIR?

HAVUÇLU TARÇINLI KEK MALZEMELERİ

3 yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 adet havuç (küçük boyutta)

1 yemek kaşığı tarçın (silme)

İsteğe göre ceviz, soyulmuş badem veya fındık gibi kuruyemişler de ekleyebilirsiniz.

HAVUÇLU TARÇINLI KEK YAPILIŞI

Havuçlu tarçınlı kek için öncelikle havuçlar yıkanıp soyularak rendelenir. Suyunu sıkmayı unutmayın!

Derin bir kapta yumurta ve şeker mikser ile köpük köpük olana kadar iyice çırpılır.

Süt ve sıvı yağ eklenerek karıştırılır.

Un, kabartma tozu ve vanilya elenerek eklenir. Kıvamına göre un miktarını ayarlayın.

Malzemeler bir kez daha mikserle karıştırılıp içerisine havuç, ceviz ve tarçın ilave edilir.

Tahta bir kaşıkla son kez karıştırılır.

Kullanılacak kek kabı yağlandıktan sonra karışım kaba alınır.

170 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirilir. İlk yarım saat fırının kapağını açmayınız ki kekiniz daha güzel kabarsın. :)

Fırından aldığımız keki kalıptan daha kolay çıkartmak için soğumaya bırakalım. Yeterince soğumadan çıkartmaya çalışırsanız kekiniz parçalanabilir. Soğuyan keki kalıptan rahatça çıkartalım.

HAVUÇLU TARÇINLI KEK PÜF NOKTALARI