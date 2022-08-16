CHILI CON CARNE TARİFİ | Chili Con Carne nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Chili Con Carne yapmanın püf noktası!

Chili con carne genellikle pilavı ile birlikte servis edilen ve oldukça acı olmasıyla bilinen bir Meksika yemeğidir. Evde Chili Con Carne hazırlamak isteyenler için en lezzetli Chili Con Carne tarifine dair merak edilenler haberimizde...

CHİLİ CON CARNE TARİFİ

1 adet soğan

350 gram kıyma

2 diş sarımsak

400 gram haşlanmış Meksika fasulyesi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı pul biber

15 adet jalapeno

300 gram domates

3-4 yemek kaşığı mısır

1 çay bardağı su

CHILI CON CARNE NASIL YAPILIR?

Tencereye yağ alınır. Yemeklik doğranan soğan ve sarımsak eklenerek kavrulur.

Domatesler küp küp doğranır.

Jalapeno biberler küçük parçalara bölünür.

Kıyma eklenerek kavrulmaya devam edilir.

Meksika fasulyesi ve konserve mısır dışındaki malzemeler eklenerek 10 dakika pişirilir.

Meksika fasulyesi ve mısır eklenerek 10 dakika daha pişirilir.

CHILI CON CARNE YAPIMININ PÜF NOKTASI NEDİR?