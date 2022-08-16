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CHILI CON CARNE TARİFİ | Chili Con Carne nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Chili Con Carne yapmanın püf noktası!

Meksika Mutfağı'nın en sevilen ve en meşhur lezzetlerinden biri olan Chili Con Carne'ın yapılışı, malzemeleri ve püf noktası afrklı lezzetler denemek isteyen birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Kıymalı Meksika Fasülyesi olarak da bilinen Chili con carne biber, et (genellikle sığır eti) ve sıklıkla domates ve fasulye içeren baharatlı bir güveç şeklinde hazırlanmaktadır. İşte Chili Con Carne yapılışına dair merak edilenler...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 14:03 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 14:30
CHILI CON CARNE TARİFİ | Chili Con Carne nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Chili Con Carne yapmanın püf noktası!

Chili con carne genellikle pilavı ile birlikte servis edilen ve oldukça acı olmasıyla bilinen bir Meksika yemeğidir. Evde Chili Con Carne hazırlamak isteyenler için en lezzetli Chili Con Carne tarifine dair merak edilenler haberimizde...

CHİLİ CON CARNE TARİFİ

  • 1 adet soğan
  • 350 gram kıyma
  • 2 diş sarımsak
  • 400 gram haşlanmış Meksika fasulyesi
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım çay kaşığı kimyon
  • Yarım çay kaşığı pul biber
  • 15 adet jalapeno
  • 300 gram domates
  • 3-4 yemek kaşığı mısır
  • 1 çay bardağı su

CHILI CON CARNE NASIL YAPILIR?

  • Tencereye yağ alınır. Yemeklik doğranan soğan ve sarımsak eklenerek kavrulur.
  • Domatesler küp küp doğranır.
  • Jalapeno biberler küçük parçalara bölünür.
  • Kıyma eklenerek kavrulmaya devam edilir.
  • Meksika fasulyesi ve konserve mısır dışındaki malzemeler eklenerek 10 dakika pişirilir.
  • Meksika fasulyesi ve mısır eklenerek 10 dakika daha pişirilir.

CHILI CON CARNE YAPIMININ PÜF NOKTASI NEDİR?

  • Yemeğin suyu az gelirse, ilave ederek kıvamlı hale getirebilirsiniz.
  • Acı oranını tamamen damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz.

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