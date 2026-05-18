Duygu dolu bir maç!

Fatih Tekke yönetiminde çok iyi bir sezon geçiren Trabzonspor, az sayıda taraftarının izlediği maçta Gençlerbirliği'ne farklı kaybetti.

Çünkü akıllar Antalya'da oynayacağı kupa finalindeydi.

Fatih Tekke haklı olarak ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Onana, Nwaiwu, Zubkov, Muçi ve Ozan'ı ilk 11'de oynattı.

Boran Başkan, Salih, Onuralp Çevikkan, Oğuzhan Ertem, Onuralp Çakıroğlu'nu bordo-mavi forma altında izledik.

Gençlerin yürekli oyunu, gelecek yıllar için umut verdi Trabzonspor taraftarına. PAF takım şampiyon, Trabzonspor Lisesi şampiyon!

Trabzon şehri bir futbolcu fabrikası.

Fatih Tekke, bu cevherleri işleyip, Türk futbolunun hizmetine sunma bakımından büyük şans. 22 golü bulunan Onuachu sezonu zirvede tamamlamak için 11'de sahaya çıktı.



Ama gol atamadı; Eldar Sahmuradov ile gol krallığını paylaştı. 65'te kenara gelen 'bay beyin' Nwakaeme, tribünlerin sevgi seli ile karşılaştı.

Vedalar zor ve hüzünlü olur!

Trabzonspor taraftarı, son şampiyonlukta büyük rol oynayan Nwakaeme'yi ayakta alkışlayarak uğurladı. Gözler buğulandı!

Ama 'bay beyin' unutulmazlar arasına adını yazdırdı...

Fatih Tekke, bu mütavazi ve dar kadro ile adeta suda ateş yaktı!

Lig üçüncülüğü ve kupada finale çıkmak gerçekten büyük başarı!

Helal olsun Fatih hocaya...

Gençlerbirliği ise son virajda hem iyi oynadı, hem de ligde kalmayı başardı! Metin hoca da büyük iş başardı.