Trabzon’u ne hale getirdiniz!

TRABZONSPOR maça enerjisi düşük ve kazanma arzusundan uzak bir görüntü ile başladı... Tribünlerde 30 bine yakın bordo-mavili taraftar vardı. Vardı ama Trabzonspor taraftarı da sanki sinema salonunda film izler gibi, kütüphanede kitap okur gibi sessizce maçı izledi. Oysa Trabzonspor'un 12. adamın desteğine çok ihtiyacı vardı. Oysa büyük takımın seyircisinin de desteği büyük olmalı.

Yapacağı tezahürat ve coşku, Boztepe'den, Zigana'dan duyulmalı...

Az sayıdaki Beşiktaş taraftarının çılgın desteği bile ateşleyemedi Trabzonspor taraftarını...

Rıza Çalımbay'ın N'Doye tercihini hiç beğenmedim. Rodellega, Beşiktaş'a karşı her maçta gol atmış. Elinde Burak Yılmaz yokken böyle bir B Planı var. Neden N'Doye? Artık modern futbolda N'Doye gibi top kontrolü ve tekniği zayıf, vuruş kalitesi düşük forvetlerin işi yok. Aslında N'Doye yeşil saha ömrünü tamamlamış bir golcü. Trabzonspor'un en etkisiz isimdi N'Doye...

Trabzonspor öyle bir maç oynadı ki...

Tam da Burak'lık pozisyonlar vardı. Ama Burak sorumsuzca sarı kart görünce hem kendini hem de Trabzonspor'u yakmış oldu. Sosa istekliydi ama final pasları zayıftı.

Kucka da mücadeleciydi ama savruk oyunu nedeniyle yaptığı pas hataları kalesinde tehlikeye dönüştü.

Beşiktaş ise Love ve Talisca ile net pozisyonlara girdi ilk 45'te. Onur, Talisca'nın karşı karşıya pozisyonunda jeneriklik bir kurtarış yaptı.



Şenol Güneş büyük hoca!

İkinci yarıda Medel ile N'Doye mücadelesinde Özkahya devam dedi. Eğer faul verseydi Medel'in kırmızı kart görmesi gerekirdi. Omuz omuza mücadele vardı, devam kararı doğruydu. Trabzonspor 2. yarıya daha iyi başladı. Olcay'ın kaçırdığı net bir pozisyon vardı.

Maçta ilk hamle Güneş'ten geldi. Vagner Love çıkıp Negredo girdi. Ardından Rıza hoca da Yusuf Yazıcı ve Rodellega hamlesini yaptı sonunda. İki değişiklik geç kalınmış ama akıllıcaydı Trabzonspor adına. Şenol Güneş'in Negredo değişikliği Beşiktaş'a galibiyeti getirdi. Negredo 2 asist, Babel 2 gol... Rıza Çalımbay, Beşiktaş'tan korkarak ilk yarıyı boşa geçirdi. Pozisyonlar bir bir eriyip gittikten sonra Rodellega ve Yusuf'u oyuna aldı.

Trabzonspor'da bütün futbolcuların performanslarında düşüş var. Bunun nedeni de sorgulanmalı! Dün gece hoca ve kadro kalitesi ile kazandı Beşiktaş... Trabzonspor bir sezona daha erken havlu attı. Yanlış transferlerle uçup giden milyonlarca lira...

Trabzonspor bu anlayışla hızla batağa sürükleniyor. Alın size kurtuluş formülü:

Kendi öz evlatlarına yüzünü çevirmeli Trabzonspor! Bugüne kadar her sırtını döndü. Sanki ortada bir Barcelona kadrosu varmış gibi Yusuf Yazıcı bile yedek kalıyor! ve N'Doye ilk 11 oynuyor. Yazık çok yazık!

Eserinizle gurur duyun! Ama ortadaki başarısızlığın faturasını da ödeyin lütfen!

Beşiktaş ise dünkü galibiyet ile şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha artırdı...