Ne geçmiş tükendi ne de yarınlar

Karşısında futbol oynamaya çalışan rakipler olduğu zaman Trabzonspor da ligin her alanda lideri olarak gereğini yapıyor. Geçmişte olduğu gibi, yarınlarda olacağı gibi... -Hayat yeniler bizleriFarioli, alamet-i farikası olan pas oyunu ısrarını sürdürüyor. Bu oyun anlayışıyla Alanyaspor'u devraldığından beri namağluptu. Trabzonspor ise bu tip rakiplere karşı "tuzak pres" uygulama noktasında hem iştahlı hem becerikliydi. Abdullah Avcı tarafında yenilenmesinin ve kazandığı tecrübelerin parıltısı Trabzonspor'un presinden tutun, gerektiğinde pençelerini saklayan bir kaplan gibi usulca yarı sahaya çekilip rakibi gafil avlama anlayışından her noktaya kadar belli oluyordu. "Geçse de yolumuz bozkırlardan..." Avcı'nın Trabzonspor'u, geçen sezonun ikinci yarısında "daha iyi olma beklentileriyle" eleştiriliyordu. O dönem bu eleştiriler anlaşılabilirdi. Fakat birkaç hafta önce aynı eleştiriler gelince insan ister istemez durup düşünüyor - "İyi oyun nedir?" İyi oyun, bütün hedeflerinizin uzağında kaldığınızda oynadığınız oyunun adı mı? Trabzonspor, bozkırlarda inşa edilmiş bahaneden şatolarda geçirdiği güzel ama boşa geçmiş yıllarının ardından nihayet yeni bir çağ açıyor. "Denizlere çıkar sokaklar." Akdeniz'den Adalar'a, Marmara'dan Boğaz'a, Boğaz'dan Karadeniz'e kadar bütün denizlerinde Trabzonspor'un hüküm sürdüğü bir çağ. Hedefe yürüyen Trabzonspor'un bundan sonraki çıtası, bu başarıların sürdürülebilir ve kalıcı hale getirilmesi. Her sezon şampiyon olamaz elbette ama sağlıklı yapıyla her an hedefin yakınında kalabilir. Çıkmaz sanılan sokaklardan denize ulaşabilir. Çalışmak, üretmek, hazır olmak... Dünün, bugünün ve yarının Trabzonspor'un alnına yazdığı bir yazı bu. Satırlardan taşmadan, karalamadan, bembeyaz sayfalara yazdığı...