Özel galibiyet

Haftanın ve belki de sezonun en önemli maçı ve iki taraf da sakin. Trabzonspor ev sahibi olmanın avantajıyla oynuyor, Konyaspor da rakibine karşı aldığı önlemleri uygulamaya çalışıyor. Fakat futbolun güzel tarafı, o önlemleri uygulama noktasında hiç ummadığınız noktalarda zafiyet gösterebiliyorsunuz. Cornelius'un rakibini ekarte edişi ve topu Visca'ya bırakmasıyla maçtaki ilk işaret fişeği atılıyor. Ardından Trabzonspor farkı artırma hedefiyle yüklendi. Akan oyunda ve duran topta bulunan pozisyonlarda iki kez direğe takıldı. Konya ise skorun çok belirleyici olmamasının verdiği ümitle fırsat buldukça arayışlara devam etti özellikle Michalak'ın kanadından. Trabzonspor final tercihlerinde Visca'ya eşlik edebilecek ikinci bir oyuncu bulabilseydi ilk yarı daha belirleyici olabilirdi. İkinci yarı Konyaspor'un baskısına hazırlıklı olan Trabzonspor, baskıyı karşılamanın yeterli olmadığını Visca ve maçın yıldızı Cornelius'un çıkışlarıyla hatırladı. Cornelius, klasik oyun tarzının dışında oynaması ve ekstra mücadelesiyle erken yorulunca Konya baskısını kırmanın önemli alternatiflerinden kontratakları sürükleme noktasında sıkıntı yaşandı.

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Bu noktada Djaniny değişikliği etkisini direkt gösterdi. Djaniny ön alan baskısıyla topu kazandı, ardından Nwakaeme'ye verdi topu. Nwakaeme ilk pozisyonda yapılmaması gereken her şeyi yaptı, tam pozisyon bitti derken, dünyada çok az futbolcunun yapabileceği işlerle ikinci golün asistine imza attı. Bölüm sonu canavarı mı, Gladyatör mü? Daha sonra gelen değişiklikler oyuna Trabzonspor adına negatif etki etti. Trabzonspor kaliteli oyuncularının fark yaratan anlayışlarıyla sonuca gitti. Bu dakikadan sonra yapılacak şeyler yeni başlıyor Trabzonspor için. Önümüzdeki sezonlara da damga vuracak bir hanedanlık kurmak için aklı ve mantığı zamanında kullanarak geleceği inşa etmek. Bu noktada atılan adımların süreklilik arzetmesi, Trabzonspor'un gelecek nesillere bir borcudur.