İki klasik

Zeka, tüm bu anlayışların en belirleyici olanı desem çok da abartmış olmam aslında.

Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısında sergilediği oyunun özellikle ilk yarısına, Dorukhan'ın her şeyden önce sakinlik ve zeka gerektiren katkısı damga vurdu. Biraz zeka ve çabukluk, bizim ülkemizin futbol ikliminde eşleşmesi çok zor bir denge bozucu.

Diğer yandan Trabzonspor ön alanda pas çabukluğu ve zaman zaman ekstra preslerle rakibini hataya zorlayan klasik oyununu sergiledi.

Kasımpaşa gibi özellikle ön alanda ligin en verimli oyuncu gruplarından birine sahip bir takım karşısında topu geri kazanabilme hızı Trabzonspor adına klasik ve kritikti.

H H H

Diğer bir klasikse Edin Visca'nın golüydü. Trabzonspor, çok iyi sezonlar geçirdiği yıllar dahil bu kadar belirleyici bir kanat oyuncusuna sahip olamamıştı. Bosnalı oyuncu Dorukhan'ın ezberleri bozan becerisi, zekası ve azmiyle sürüklediği pozisyonda futbol estetiği açısından usta işi bir gol attı.

Uyum sorununu iyiden iyide aşmış görünen Visca, sahadaki iki klasikten biriydi. İkinci yarı sahada yine iki klasik vardı. Trabzonspor'un düşen temposuyla beraber rakibin etkinliği ve Visca. Kasımpaşa, baskılı başladığı ikinci yarıda Fırtına'yı önce kısmen, sonra mütemadiyen kendi sahasına hapsetti. İstediği pozisyonları da üretti.

Bu pozisyonlardan birinde top direkten döndü. Ki hemen ardından Trabzonspor'un lig boyu verdiği reaksiyonlardan biri geldi, birkaç saniye önce Trabzonspor kale direğinden dönen top, kontratakta Kasımpaşa kalesinde tehlike oldu. Özellikle Yusuf Erdoğan'ın Trabzonspor'a satışı sonrası kadrolarına kattıkları Mamadou Fall'ın sürüklediği ataklarda Trabzonspor savunmasını oldukça zorladılar.

H H H

Her iki takımın 10 kişi kaldığı anda anlaşılamayan iki şey vardı: Peres'in neden ilk sarıyı gördüğü ve daha sonra hakemi neden alkışladığı.

Bu pozisyona direkt gözünün önündeyken müdahale edip Eysseric'e kart gösterse hakem bu krizi çok daha hafif şekilde geçirebilirdi. Trabzonspor, şampiyonluğun en büyük adayı olarak kendi sahasında oynadığı maçlarda sebepsiz yere kayırılmayarak bir kez daha öncü oluyor Türk futbolunda.