Erken uyarı sistemi

Trabzonspor eksikleriyle çıktığı ikinci maçta dördüncü puanını kaybetti. Fakat gelinen nokta itibariyle Giresunspor'un da oldukça eksik bir takım olduğunu hatırlamakta fayda var. Maçın son 10 dakikası hariç Giresunspor oyunun hakimi olan taraftı. Trabzonspor hareketsiz, pozisyon üretemeyen aynı anda üç oyuncunun hareket etmediği hazırlıksız bir takım görüntüsündeydi. Hüseyin'e özel bir parantez açmak istiyorum. Kendi sahanızda oynadığımız bir maçın ilk 10 dakikasında mutlak favori olduğunuz bir rakibe karşı bu kadar fazla tercih hatası yapma lüksünüz olmamalı.

Giresunspor oldukça enerjik eksiklerine rağmen rakibi çok iyi analiz eden maç öncesi taktikleri sahaya uygulamakta hiç zorlanmayan bir görüntü çizdi. Bu yalnızca onların başarısı değil Trabzonspor'un da psikolojik olarak bu maça iyi hazırlanamadığının bir göstergesiydi.

Bu psikolojinin son tezahürü de Bakasetas'ın psikolojisiydi. Maç içinde en çok sorumluluk alan oyunculardan biri olan Bakasetas, haftalar süren suskunluğuna son verebilme şansıyla kullandığı iki penaltıyı da gole çeviremedi. Okan'ın başarısını asla küçümsemiyorum ama takımın üstesinden gelmesi gereken bir psikolojik eşik olduğu da muhakkak… Bazı şeyler doğal bir erken uyarı sistemidir futbolda. Saha sonuçları bu erken uyarının tezahürlerinden sadece biridir. Umuyorum sezon başından beri tüm sıkıntılarını gelişerek aşan Trabzonspor gerekli tedbirleri vakit kaybetmeden alır.

Güçlü bir psikoloji ile ayakta kalmak bu uyarılara kulak kabartmaktan geçiyor. Ne kadar erken, o kadar iyi. Hakemin de benzeri pozisyonlarda Giresunspor lehine çalmaktan hiç sakınmadığı düdüğü Trabzonspor için çalınmaya geldiğinde ıslanmış gibi hiç çalmıyordu.

Trabzonspor'un maçını yönetecek hakemleri keşke bir ön yargı testine sokabilsek ne iyi olurdu.