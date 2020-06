Her zorluğu yendi

Bir takımı takım yapan şey sahip olduğu kaliteli oyuncuların yanında, onların eksikliğidir de. Sosa, Nwakaeme, Sörloth, Ekuban, Abdülkadir... Trabzonspor, yıldız isimlerinin performansları kadar, onların yokluklarıyla da, bu isimlerin yokluğunun mecbur kıldığı dönüşümlerle de yüceldi.

Trabzonspor'un son iki sezonda ortaya koyduğu mücadelenin yapı taşını aslında bu temel oluşturuyor.

Kimi zaman sakatlıkların, kimi zaman da şartların yokluklarla ilerliyor bordo-mavililer. Geçen sezon Malatyaspor maçı sonrasında yaşananlar, Trabzonspor'un yoklukla ilk sınanışıydı. O hengâmenin içinden önce Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür çıktı, sonra da Uğurcan. Sonra yavaş yavaş Abdulkadir Parmak ve Hüseyin.

Kısacası Trabzonspor, yeniden yapılanma yolunda çarptığı ilk yokluk duvarını herkesi şaşırtarak, küllerinden doğarak yerle bir etti.

H H H

Bu sezonun hikayesinde ise gönüllü yoklar ve mecburi yoklar sık sık perde aldılar. Ekseriyetle sakatlıkların belirlediği bu yol haritasına zaman zaman bazı oyuncuların keyfi yokluğu da eklendi ama yokluğa başarıyla yoğrulmuş yeni şekiller veren Trabzonspor, yol haritasından bir kez olsun dahi sapmadı. "Acaba şimdi ne olacak" şeklindeki karamsarlık bulutları takımın tepesinde dolaşmaya başladığında, eksikliklerin şekillendirdiği yeni bir mücadele biçimi geliştirdi Trabzonspor.

Zaten futbolda mutlu sonla biten her zorlu mücadelenin arka planında yokluğun şekillendirdiği bir başarı vardır. Aslında sadece futbolda da değil, hayatın hemen her alanında bu böyledir.

H H H

Ünlü yazar Hasan Ali Toptaş, bir hikayesinde şöyle diyor:

"İnsanlar isterlerse her şeyi, ama hemen her şeyi bir tür silaha dönüştürebilirlerdi... En çok da sevgiyi..." Trabzonspor, bu sezon yaşadığı sıkıntıları, sakatlıkları bir silaha dönüştürerek ilerledi. Bugün, hem kupada, hem ligde son düzlüğe girerken sahip olduğu oyuncular kadar, sakatlığa kurban verdiği yıldızlarının yokluğunu yeni isimlerle ikame edip, bu yokluğu bir çeşit silaha dönüştürerek ilerlemekte fazla sıkıntı çekmeyecektir.

Köklerini aldığı coğrafya, bu konudaki en önemli rehberi değil mi zaten?