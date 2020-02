Herkes gizli lideri yenmek ister

Sportif başarılar süreklilik arz ettikleri ölçüde etki bırakırlar. Şu anda Trabzonspor yine bir devrimin arefesinde. Fakat daha şimdiden bir sonraki hamlenin, devamı sağlanacak başarıların temelleri atılmalı. Bu yapının temel taşlarıyla "daha yapılacak çok işimiz var" mesajı verilmeli.

Bugüne ve yarına daha iyi konsantre olmaları, bu başarının süreklilik arz edebilmesi için Trabzon ile saha dışında mücadele adına her türlü centilmenlik dışı unsuru kullanan odakların önünü almak için, örneğin; Sosa ve Novak'ın sözleşmelerini uzatma konusunda geç kalınmamalı.

Şu an ekstra bir güce daha ihtiyaç var ve bu kıvılcım belki de bu sözleşmelerden geçiyor olabilir.

Böyle bir atmosferde Trabzonspor bugün çok kritik bir maça çıkacak.

Ders almak, hatalarını anlamak ve bir daha yapmamaya çalışmak, hayatta herkesi başarıya taşıyabilecek önemli unsurlardır.

H H H

Futbolda da bu böyledir.

Geçtiğimiz haftaki Beşiktaş derbisi iyi analiz edilerek, hataların tekrarlanmaması adına alınabilecek önlemlerin görülmesi için iyi bir örnek oldu. Derbiye bu gözle bakıp geçmişe takılmamayı başarabilirse Trabzonspor, Rizespor maçından istediği sonucu alma noktasında daha coşkulu ve üretken olabilir.

Hafta içerisindeki sakatlık haberleri her ne kadar can sıksa da geniş kadronun bu süreçte takımı istenen noktada tutmayı başaracak kapasitede olduğu da bir gerçekliktir.

Trabzonspor takımı artık şunun farkına varmak zorunda:

"Rakiplerimiz bize karşı farklı bir motivasyonla oynayacak çünkü ben gizli liderim." Eğer bu gerçeği kısa sürede kabullenirseler hem rakibin gösterebileceği ekstra direnci daha kolay kıracaklardır hem de maç içerisindeki kırılma anlarında daha çabuk toparlanacaklardır.