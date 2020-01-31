Karakterini koyarsa derbiyi kazanır – Yunus Emre Sel – Fotomaç
31 Ocak 2020, Cuma
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Karakterini koyarsa derbiyi kazanır

80'li yıllarda çekilmiş Alpaslan Eratlı, , ve Rasim Kara'nın orta saha çizgisine dizildiği bir fotoğraf vardır.
Dört büyük takımın kaptanını bir araya getiren ve çok uzun zamandır benzerine şahit olamadığımız bu fotoğraf uzun lig maratonunu simgeler. Fotoğrafa biraz daha bakınca, bir başka detaya daha şahit olursunuz.
F.Bahçe, ve G.Saray kaptanları yarışa başlamışken, kaptanı Necati Özçağlayan hâlâ nizami bir biçimde yarışın başlamasını beklemektedir.
İşte Trabzonspor'u özetleyen, anlatan, lig maratonundaki konumunu ifade eden gerçek bu fotoğrafta gizlidir.
Trabzonspor tarih boyunca hep yarışa dezavantajlı başlamış, her zaman kurallara uymuş, sürekli bu şartlarda şampiyonluk yarışı vererek kupalar kaldırmıştır.
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Trabzonspor, maçına yine dezavantajlı, yine geriden başlayarak ama yine de kurallara uyarak ve zor şartlarda şampiyonluk yarışı vermek üzere çıkıyor. Ekonomik zorlukların sonucu oluşan bu kısıtlı kadroya, sezon içinde yaşanan sakatlıklar ve çalkantılı günler de eklenince Trabzonspor'un bu yarıştaki en dezavantajlı kulüplerden biri olduğunu söyleyebiliriz.
Ancak Trabzonspor tarih boyunca hep zoru başaran, her zaman dezavantajı kendine avantaj edinen bir takım olmuştur. Sörloth, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, O Mikel ve daha niceleri Trabzonspor'un bu zorlukta oluşturduğu karakteri göstermektedir.
Eğer ki Trabzonspor, saha dışında ve kağıt üzerinde oluşturduğu bu karakteri saha içine de yansıtabilirse, karşılaşmanın mutlak favorisi gözüküyor.

  • Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
    1. 31 Ocak 2020, Cuma
    1. E-Posta: yunusemre.sel@fotomac.com.tr
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