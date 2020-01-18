Ekonomi ve transfer

Takımın oyuncu giderleri geçtiğimiz sezondan itibaren 40 milyon euro'dan 20 milyon euro seviyesine indirildi.

Kulübün gelirlerinin üçte biri futbolcu giderlerine harcanırken geri kalan bölümü de borçlara ödendi. Trabzonspor mali anlamda bütün bütçesini doğru bir şekilde yönetirken, diğer kulüpler yine pahalı transferler yapmaya devam etti.

Yani bir tarafta 1.5 yıldır harcama limitlerine uygun şekilde hareket etmeye çalışan bir kulüp varken, diğer kulüpler genellikle bu durumu göz ardı etti. Oysa ki ekonomik sürdürülebilirlik için artık herkes ayağını yorganına göre uzatmalı.

Ayrıca harcama limitleri konusunda Trabzonspor'un geri adım atmayışı ve taviz vermeyişi, "Hem sahada hem masada güçlü" mesajının vücut bulmuş haliydi.

Özellikle bazı kulüp başkanlarının Trabzonspor'u hedef gösterir şekilde açıklama yapmasının ardından camia daha da fazla kenetlendi ve önemli bir bölümü yeniden tek çatı altında toplanmayı başardı.

STOPER ALINMASI ŞART

Trabzonspor'un kadrosunda hemen her bölgede ciddi bir rekabet yaşanırken iki mevkide bariz sıkıntı gözler önünde. Öncelikle sezon başından itibaren stoperde bir tecrübeli oyuncu eksikliği çok net gözüküyor. Daha önceki yıllarda Song, Egemen, Glowacki ve Durica gibi tecrübeli isimlerin yanında genç stoperleri yetiştiren ve üst düzey verim alan Trabzonspor, bu kez bir planlama hatası yapmış gözüküyor.

Bu nedenle bir an önce stoper bölgesine tecrübesiyle hem mevcut stoperlere katkı yapacak hem de defansta liderlik rolünü üstlenecek bir oyuncuya ihtiyaç var.

Bütçe ve harcama limitleri konusu Trabzonspor'un elini kolunu bağlıyor gibi gözükse de sezon içerisinde pişmanlık duymamak için bu konuda gerekli fedakarlıklar yapılmalı.

ARANAN KAN NDIAYE

İşte bu ekonomik imkansızlıklarda alınan Badou Ndiaye, ilk resmi maçında gelecek adına çok iyi sinyaller verdi. Şu an itibariyle 90 dakikayı kaldıracak tempoyu yakalayamamış ve henüz takım arkadaşlarıyla tam uyumu sağlamamış olsa da sezonun ilk yarısında orta sahada yaşanan dinamizm eksikliği ve mücadele gücünü geri getirmeyi başardı.

Özellikle de Trabzonspor'un kaybedilen topları geri kazanma süresini kısaltmasında çok ciddi katkısı oldu.

EKUBAN ÖZEL OYUNCU

Yine ekonomik olarak çok az bir maliyetle takıma önceki yıl dahil edilen Caleb Ekuban, Trabzonspor için çok önemli bir futbolcu.

Geçen sezon düşük beklentiyle gelmişti ancak zaman zaman inişli çıkışlı bir performans gösterse de çok kritik goller atmış, ligin sonlarına doğru kendini bulmuş ve bu sezona da mükemmel başlamıştı.

Atletik özellikleri, hırsı, çalışkanlığıyla öne çıkıyor.

Sakatlıktan sonra eski gücüne kavuşması biraz zaman alacaktır ama o güce kavuşunca Trabzonspor'a çok şey katacak.

İyi bir Ekuban, ekstra gol, ekstra mücadele ve ekstra güven anlamına geliyor.