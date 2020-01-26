Transfer ve başarıdaki rolü!

Kadro mühendisliği ve futbolcu transferleri; endüstriyel futbolda başarının veya başarısızlığa giden yolun en belirleyici unsurudur.

Türk futbol camiası bu konuda maalesef ihtiyaçtan çok, dışardan yönlendirmelerle yol alıyor.

Göstermelik modernizasyonlar medyatik şovlardan öteye gidemiyor.

İzlenen yanlış transfer politikaları ile kulüpler, hem sportif başarı ve hem de ekonomik anlamda büyük zararlara uğruyor.

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Kulüplerin finansal tabloları:1- Taraftarın artık maçların skorlarından ve alınan kupalardan ziyade transfer rekabetinden keyif alma eğiliminde olduğunu...2- Kulüp yöneticilerinin, planlaması eksik ve tamamen günü kurtarmak amaçlı yaptıkları transfer döneminin sonuna gelinmesi gerektiğini gösteriyor bizlere...Transfer yapılırken oyuncunun kalitesi kadar, maliyeti, kadro mühendisliği ve takım kimyası gibi değişkenlerin de hesaba katılması gerekliliği de artık bir gerçek. Doğru oyuncu seçimleri yalnızca sahadaki dizilişe ve oyun performansına değil aynı zamanda diğer oyuncuların performanslarına da katkı veriyor. Trabzonspor özelinden hareket edersek Sörloth ve Sosa gibi...A. Ömür, Yusuf Yazıcı ve hatta A. Parmak, Sosa gibi bir zirvenin rol modelleri olmasıyla oyunlarını potansiyellerinin ötesine taşıyorlar.İyi transfer sadece takıma değil takımdaki oyuncuya da değer katar.

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Trabzonspor stoper hattı iki sezondur bu tip bir transferden mahrum mesela. Orada kaliteli isimler var, tecrübesizler var. Doğru bir stoper tercihi bu oyuncuların mevcut potansiyellerini kaliteleriyle beraber yükseltebilir.Bunun yanında bir transferin gerekliliğinin en belirleyici unsurlarından biri de zamanlama.Doğru hamle fazla gecikmemeli ki kulübe-takıma katkı sağlasın.Trabzonspor belki de uzun yıllar sonra, beklenmedik sarsıntılar yaşasa da kenetlenmiş bir şekilde iki hedefe doğru yürüyor. Daha önceki sezonlardan biriktirilen tecrübelerin en acılarından biri de zamanında yapılmamış transferlerin pişmanlığı olmuştu.Son söz: Trabzonspor'un şu aşamada transfer konusunda yanlış karar verme lüksü yoktur.