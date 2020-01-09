Ndiaye toparlar

Bursaspor ile ilk hazırlık maçında golsüz berabere kalan Trabzonspor'da ilk yarıda as kadro ile gençler bir arada oynadı.

Bursa'nın hücum etkinliğinin olduğu ilk devrede kaleci Erce'nin harika performansı vardı. Yaptığı harika kurtarışlarla takımını ayakta tutan isimlerin başında geldi.

Hücumda Fıratcan ile yakalanan fırsatlar ise Trabzonspor adına golle sonuçlanmadı.

İkinci devrede gençleri sahaya süren çiçeği burnunda teknik direktör Hüseyin Çimşir, şans verdiği isimlerden A takıma alacağı gençleri görmek istedi.

Hırslı görüntü sergileyen genç oyuncuların savunma performansı iyi olsa da hücum noktasında etkisizlikleri göze çarptı.

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