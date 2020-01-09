Ndiaye toparlar
Bursaspor ile ilk hazırlık maçında golsüz berabere kalan Trabzonspor'da ilk yarıda as kadro ile gençler bir arada oynadı.
Bursa'nın hücum etkinliğinin olduğu ilk devrede kaleci Erce'nin harika performansı vardı. Yaptığı harika kurtarışlarla takımını ayakta tutan isimlerin başında geldi.
Hücumda Fıratcan ile yakalanan fırsatlar ise Trabzonspor adına golle sonuçlanmadı.
İkinci devrede gençleri sahaya süren çiçeği burnunda teknik direktör Hüseyin Çimşir, şans verdiği isimlerden A takıma alacağı gençleri görmek istedi.
Hırslı görüntü sergileyen genç oyuncuların savunma performansı iyi olsa da hücum noktasında etkisizlikleri göze çarptı.
***Yeni transfer Ndiaye ilk maçta farkını gösterdi.
Sezonun ilk yarısında Trabzonspor orta sahasında ilk yarı boyunca bazı maçlarda zaman zaman, bazı maçlarda ise genel olarak göze çarpan tempo eksikliğini gidermek için transfer edilen Badou Ndiaye bence bu görevi yerine getirebileceğinin sinyallerini verdi.
Ayrıca Onazi'nin de uzun bir sakatlık sürecinden sonra eski form grafiğini henüz yakalayamasa da bir kıpırdanma içerisinde olduğunu ve orta sahadaki rekabet için takıma renk katacağını söylemekte fayda var.
Ama bu maçta da bariz şekilde gözüktü ki Trabzonspor'un sağ açık ve stoper bölgesinde bir alternatif sorunu var ve bu noktalara acil çözüm gerekiyor.
Hem de alternatif olarak değil direkt olarak katkı sağlayacak isim eksikliği söz konusu.
Bu durum giderildiği takdirde ikinci yarıda özlenen hedeflere varılabilir.