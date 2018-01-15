Fırtına gibi çalıştı
Devre sonunda yakaladığı çıkışla şampiyonluk potasına giren bordo-mavililer, 2. devreye Belek’te yoğun tempoda hazırlandı
PRESE DAYALI SiSTEM
TRABZONSPOR, Antalya kampında kanat organizasyonları başta olmak üzere eksiklerini gidermek için yoğun çaba harcarken, kondisyon çalışmalarıyla da güç depoladı. Pereira ve Hubocan gibi isimler ön plana çıkarken, Castillo ise bekleneni veremedi. Teknik direktör Rıza Çalımbay idaresinde yapılan Antalya kampına yeni transfer katılmazken, altyapıdan denenmeye gelen Furkan Yıldırım ve Abdullah Kasap ve 1461 Trabzon'dan gelen Savaş Çakır, takımlarına geri gönderilirken, Arjantinli oyuncu Emmanuel Mas ile de yollar ayrıldı. Bordo-mavili takımda ayrıca teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kararı olarak Volkan Şen ve Theo Bongonda, Antalya kampına çağrılmadı. Trabzonspor, 10 günlük Antalya kampında 12 antrenman yaparken, sadece bir günü izinli geçirdi.
TEMPO HEP YÜKSEK
Zaman zaman yüksek tempolu geçen taktik antrenmanların dışında kondisyon çalışmalarının da ön plana çıktığı kamp boyunca teknik direktör Rıza Çalımbay, pas organizasyonları ve prese dayalı oyun sistemi üzerine çalışmalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı ikinci devrede daha sert bir takım görmek istiyor. Çalımbay, kanat organizasyonları üzerine de yoğun çalışmalar yaparken, kampın üçüncü gününde Burak Yılmaz'ın sakatlanması moralleri bozdu. Golcü oyuncu takımla birlikte yeterince çalışamadı.
LUFTETARİ'Yİ YENDİ
KAMPA iki gün gecikmeli olarak katılan Esteban Alvarado ile Jose Sosa, kısa sürede takıma uyum sağlarken, diğer yabancı oyuncuların kendilerine verilen tarihte kampa katılması teknik heyet tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu arada bordo-mavili takım Antalya kampında Arnavutluk ekibi Luftetari ile oynadığı maçı 2-1'lik skorla kazanırken, nefis golleri Yusuf Yazıcı ve Rodallega kaydetti. Kamptaki ikinci ve son hazırlık maçında ise pilot takım 1461 Trabzon ile karşılaşan bordomavililer, bu karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un tek golü Juraj Kucka'dan geldi.
KAMPTA IŞIL IŞIL PARLADILAR
BORDO-mavili takımda Joao Pereira'dan sonra performansıyla ön plana çıkan isimler ise stoper Tomas Hubocan, genç kaleci Uğurcan Çakır ve Matus Bero oldu. Tomas Hubocan, teknik direktör Rıza Çalımbay göreve geldikten sonra yakaladığı ivmeyi kampta da sürdürürken, Matus Bero ise antrenmanlarda attığı birbirinden güzel gollerle adından söz ettirdi. Bordo-mavili takımda genç kaleci Uğurcan Çakır, hem fiziksel durumu, hem de motivasyonu ile kalede yaşanacak rekabete hazır olduğunun sinyallerini verdi. Kampın en dikkat çeken isimlerinden birisi ise genç stoper Hüseyin Türkmen oldu. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da, "Gelecekte çok iyi bir oyuncu olacak" diyerek övgüyle bahsettiği Hüseyin, soğukkanlılığı ve ayaklarına hakimiyetiyle takımda kalıcı olmayı başardı. Daha çok süre alabilir.
JOAO PEREİRA ÇOK ÇALIŞKAN
TRABZONSPOR'un Antalya kampında Portekizli oyuncu Joao Pereira, hem performansı hem de sergilediği profesyonelce tavırlarla ön plana çıkan isim oldu. Antrenmanlara her zaman en önde çıkan ve sahadan en geç çıkan oyuncular arasında yer alan Pereira, izin gününde dahi tatil yapmayarak, koşu yaptı ve form tutmaya çalıştı. Teknik direktör Rıza Çalımbay da tecrübeli futbolcusuna ayrı yer ayırdı. Pereira ile bire bir konuşmada bu performansını övdü.
CASTİLLO DURGUNDU
ANTALYA kampında Fabian Castillo şaşırttı. Zaman zaman isteksiz görüntüsü ile dikkat çeken Kolombiyalı oyuncuyla, Başkan Muharrem Usta iki kez görüşme yaptı. Oyuncunun moralini artırmaya çalışan Usta'nın çabalarına rağmen Castillo, beklenenden uzak bir görüntü sergiledi. Kampa iki gün geç katılmasına rağmen Jose Sosa ise sezonun ilk yarısındaki görüntüsünden çok daha istekli bir oyun ortaya koydu. Hırslı olan Sosa, çift kalede klasını konuşturdu.
OYUNCULARIN KARNESi
ONUR RECEP KIVRAK
Hazırlık maçlarında forma şansı bulamadı. Antrenmanlarda ise form düzeyini daha da artırmak için oldukça iyi çalıştı. Ayrıca takım arkadaşlarına da sürekli olarak moral verici konuşmalar yaparak, kaptanlık görevini yerine getirdi.
ESTEBAN ALVA RADO
Kampa gecikmeli katılarak, gözden düştü. Geldiği günden itibaren eksiklerini gidermeye çalıştı. Ancak forma savaşında Onur'u geride bırakması oldukça zor.
UĞURCAN ÇAKIR
Kampın ön plana çıkan isimlerinden bir tanesiydi. Antrenmanlarda dahi gol yemeyi kabullenmeyen yapısı, hırsı ve yaptığı birbirinden şık kurtarışlarla göz doldurdu. Oynadığı hazırlık maçında da kendine olan müthiş güveni ile dikkat çekti. Kale için yavaş ama emin adımlarla ilerliyor.
ARDA AKBULUT
Üç önemli kalecinin arasında genç bir isim olarak elinden gelen performansı sergiledi. Ayağına hakim bir kaleci görüntüsü veren Arda'nın önünde uzun bir yol var.
Yönet imin sözleşmesini uzatmak için anlaşmaya vardığı Pereira, adeta çok doğru bir karar verildiğini kanıtlar gibiydi. Kamptaki en neşeli isimlerden biri olmasının yanı sıra tüm antrenmanların en çok koşan ismi oldu. Ayrıca hırsı, takım temposunu artırmaya yönelik özverisiyle tam bir lider oyuncuydu. İzin gününde dahi çalışan Pereira, alkışı hak eden isimlerin başındaydı.
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
Geldiği günden itibaren bir patlama yapması beklenen Kamil Ahmet, kampın istekli isimleri arasındaydı. Çalımbay'ın gözüne girmek için hırs yapsa da, formayı kapmak için Pereira'yla yarışıyor olması onun için bir dezavantaj.
JAN DURİCA
Takımın en yaşlı oyuncusu olmasına rağmen belki de en çok koşan, en soğukkanlı oyuncusu. Hiçbir antrenmanı aksatmayan, çift kale maçlarda dahi kaybetmeyi kabul etmeyen Jan Durica, ilerlemiş yaşına rağmen profesyonelliğin ne demek olduğunu gençlere yine gösterdi. Yine savunmanın sigortası olacak.
UĞUR DEMİ ROK
Çift kale maçları daha da hırslı hale getiren, sert oynamaktan hiç çekinmeyen takımın gülen yüzü. Milli takıma seçildikten sonra daha da moral bulan Uğur Demiröok, kampı iyi değerlendiren isimlerden oldu.
TOMAS HUBOCAN
?Sezon başında transfer edildiğinde akıllarda soru işareti bırakan, Rıza Çalımbay geldikten sonra transferinde kendisine güvenenleri yanıltmayan Hubocan, tam bir dinamo. Özellikle defansa gelen toplardaki ilk hamle başarısı, hızı ve savunmadan topu isabetli paslarla çıkartmasıyla, Trabzonspor defans hattında yeri en garanti isim.
MUSTAFA AKBAŞ
Yaşadığı hafif sakatlıklar nedeniyle antrenmanların tamamına katılamasa da takımın joker oyuncularından bir tanesi. Stoper ihtiyacı duyulduğunda o bölgede, solbek ihtiyacı olduğunda da o mevkide görev alabilen Mustafa, kampta Çalımbay'ın da en güvendiği isimler arasındaydı.
HÜSEYİN TÜRKMEN
Alt yapıdan gelerek şansını en iyi değerlendiren isim oldu. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kamp süresi içerisinde övgüyle bahsettiği tek oyuncu olan Hüseyin, özellikle ayaklarına olan hakimiyeti ve yaşına rağmen soğukkanlı tavırlarıyla beğeni topladı. Bu sezon alışma sezonu olacak. Ancak Hüseyin ismi sık duyulacak gibi.
ABDURRAHİM DURSUN
1461 Trabzon ile oynanan hazırlık maçında bitmeyen enerjisi ve çalışkanlığı ile dikkatleri çekti. Antrenmanlarda da oldukça hırslı olan genç oyuncu, solbek arayışlarından oldukça etkilenmemiş gözüküyor. Savaşmaya hazır durumda.
YUSUF YAZICI
Trabzonspor 'un parlayan yıldızı kampta yine görev ve sorumluluğunun bilincinde gözüktü. Özellikle fiziksel anlamda kendisini oldukça geliştiren ve fit gözüken Yusuf, duran toplarda da ustalaştı. Yine birçok takımın dikkatini çekecek ve Trabzonspor'un en önemli silahlarından olacak.
OKAY YOKUŞLU
İkili mücadelelerde top kaptırmayan, hava topu hakimiyetini daha da geliştiren Okay, kampta aşırı hırs yapan isimlerdendi. Bazen aşırı hırsı nedeniyle sinirlerine hakim olmakta zorlansa da, sahada görevini yaptı. Forma savaşında mücadeleci kimliği ile diğer orta saha oyuncularından bir adım önde.
OLCAY ŞAHAN
Sezonun ilk yarısında aldığı ceza nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Olcay Şahan, kamptaki çalışma fırsatını iyi değerlendirdi. Kondisyon yüklemelerinde ekstra çalışmalar yapan Olcay, ikinci yarıdaki forma rekabetinde defansif özellikleriyle Rıza Çalımbay'ın gözüne girmeye çalıştı.
ABDÜLKADİR ÖMÜR HHHH Kampın en sert ismiydi. İkili mücadelelerden hiç çekinmedi. Sezonun ilk yarısındaki teknik kapasitesinin yanı sıra kamp süresince geliştirmeye çalıştığı defansif yönüyle dikkat çekti. Taktik maçların asist kralı olan Abdülkadir, yeteneğiyle göz doldurdu.
OGENYİ ONAZI
Kampa ilk gelen yabancı oyuncu olarak bonusları kaptı. Hem teknik heyet, hem de yönetimin taktirini kazanan Onazi, sezonun ilk yarısındaki, "Acaba transfer olacak mı?" şeklindeki soruları kafasından silmiş gözüktü. Formasını kolay teslim etmeyecek isimlerden bir tanesi.
JURAJ KUCKA
İyi bir Kucka'nın, Trabzonspor'a kazandıracağı artılar oldukça fazla. Kucka'da kamp süresince hem kendisine verilen görevleri layığıyla yapmaya çalıştı hem de takım arkadaşlarıyla daha iyi ilişkiler kurdu. Takım bütünlüğü açısından önemli bir konuma yükselen Kucka, rekabete hazır.
MATUS BERO
Kampın tartışmasız gol kralı. Bütün maçlarda en fazla gol atan isim. Burak Yılmaz'ın sakatlanmasından sonra sürpriz golcü olarak ortaya çıkan Kucka, 1461 Trabzon ile oynanan maçta da Rıza Çalımbay tarafından tek forvet olarak görevlendirildi. Bu maçta gol atamasa da, forvet, sağ ve sol kanat, 8 ve 10 numaralı bölgelerde oynayabilmesiyle çok yönlü bir oyuncu. Çalımbay'ın gözdesi asla pes etmeyeceğini gösterdi.
JOSE SOSA
Herkesin, "Kamp sonrası parlayacak, kampa çok ihtiyacı var" yorumunda bulunduğu Sosa, kampa iki gün gecikmeli katılarak hayal kırıklığı yarattı. Kısa sürede tempo tutan Sosa, sezonun ilk yarısındaki isteksiz görüntüsünü geride bıraktı. İyi çalışan, oynadığı futboldan keyif almaya başlayan Sosa, bu performansını bir ileri seviyeye getirirse, Trabzonspor'a sınıf atlatır.
FABIAN CASTILLO
Bizzat Başkan Muharrem Usta'nın iki kez görüşme yaparak, "Daha iyi olmak zorundasın, bu sen değilsin" diyerek moral vermeye çalıştığı Castillo, kampın hayal kırıklığıydı. İsteksiz görüntüsünün yanı sıra hazırlık maçlarında da varlık gösteremeyen Castillo, yeteneklerine adeta ihanet ediyor. Form grafiğini daha da üst seviyeye çıkartması lazım.
BATUHAN ARTARSLAN
Defansif orta saha oyuncusu Rıza Çalımbay'ın göz bebeklerinden bir tanesi. Ancak ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle istediği gibi çalışamayan Batuhan, yine de hazırlık maçında hatasız oynadı.
HUGO RODALLEGA
Burak Yılmaz ile sezonun ilk yarısında girdiği rekabette bir adım öne geçmeye çalıştı. Özellikle Luftetari maçında attığı şık gol ile formda olduğunun sinyallerini verdi. Rodallega, gerek kariyeri gerekse yetenekleri ile çok önemli bir oyuncu olduğunu bu kampta da bir kez daha kanıtladı.
BURAK YILMAZ
Kampın üçüncü gününde dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle takımla birlikte çok fazla çalışma fırsatı olmadı. Ancak hakkında çıkan transfer haberleriyle yine kampın en çok konuşulan ismi oldu. Sakatlığının geçmesi durumunda yine hücum hattında formaya en yakın isim.
DAME N'DOYE
Tüm takımın en çok sevdiği isim. Sorunsuz bir oyuncu olduğunu bu kampta yine gösterdi. Tam bir görev adamı olan Dame N'Doye, forvetten çok kanat ve forvet arkası mevkilerinde de görev yaptı. Ancak yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle istediği form düzeyine ulaşamadı. Çalımbay ona güveniyor.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:07
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Toplam 1
Yorum
ilkay Mehmet gorev adamı ama asla bir büyük takım oyuncusu olamadı
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Beşiktaş'a dev teklif: 7 milyon €!
Toplam 1
Yorum
hakan hemen !
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Ozan Tufan'ın ardından sıra o isim de...
Toplam 7
Yorum
taraftar Kendini bir adım geliştiremedi ,her geçen gün kötüye gidiyor.Gece alemi resimleri her şeyi açıklıyor zaten
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