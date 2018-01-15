Fırtına gibi çalıştı

Pereira ve Hubocan'ın ön plana çıktığı kampta Rodallega ve Yusuf Yazıcı da birbirinden güzel golleriyle göz kamaştırdılar Antalya kampında kanat organizasyonları başta olmak üzere eksiklerini gidermek için yoğun çaba harcarken, kondisyon çalışmalarıyla da güç depoladı. Pereira ve Hubocan gibi isimler ön plana çıkarken, Castillo ise bekleneni veremedi. Teknik direktör Rıza Çalımbay idaresinde yapılan Antalya kampına yeni transfer katılmazken, altyapıdan denenmeye gelen Furkan Yıldırım ve Abdullah Kasap ve 1461 Trabzon 'dan gelen Savaş Çakır, takımlarına geri gönderilirken, Arjantinli oyuncu Emmanuel Mas ile de yollar ayrıldı. Bordo-mavili takımda ayrıca teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kararı olarak Volkan Şen ve Theo Bongonda, Antalya kampına çağrılmadı. Trabzonspor, 10 günlük Antalya kampında 12 antrenman yaparken, sadece bir günü izinli geçirdi.Zaman zaman yüksek tempolu geçen taktik antrenmanların dışında kondisyon çalışmalarının da ön plana çıktığı kamp boyunca teknik direktör Rıza Çalımbay, pas organizasyonları ve prese dayalı oyun sistemi üzerine çalışmalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı ikinci devrede daha sert bir takım görmek istiyor. Çalımbay, kanat organizasyonları üzerine de yoğun çalışmalar yaparken, kampın üçüncü gününde Burak Yılmaz 'ın sakatlanması moralleri bozdu. Golcü oyuncu takımla birlikte yeterince çalışamadı.KAMPA iki gün gecikmeli olarak katılan Esteban Alvarado ile Jose Sosa , kısa sürede takıma uyum sağlarken, diğer yabancı oyuncuların kendilerine verilen tarihte kampa katılması teknik heyet tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu arada bordo-mavili takım Antalya kampında Arnavutluk ekibi Luftetari ile oynadığı maçı 2-1'lik skorla kazanırken, nefis golleri Yusuf Yazıcı ve Rodallega kaydetti. Kamptaki ikinci ve son hazırlık maçında ise pilot takım 1461 Trabzon ile karşılaşan bordomavililer, bu karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un tek golü Juraj Kucka 'dan geldi.BORDO-mavili takımda Joao Pereira 'dan sonra performansıyla ön plana çıkan isimler ise stoper Tomas Hubocan , genç kaleci Uğurcan Çakır ve Matus Bero oldu. Tomas Hubocan, teknik direktör Rıza Çalımbay göreve geldikten sonra yakaladığı ivmeyi kampta da sürdürürken, Matus Bero ise antrenmanlarda attığı birbirinden güzel gollerle adından söz ettirdi. Bordo-mavili takımda genç kaleci Uğurcan Çakır, hem fiziksel durumu, hem de motivasyonu ile kalede yaşanacak rekabete hazır olduğunun sinyallerini verdi. Kampın en dikkat çeken isimlerinden birisi ise genç stoper Hüseyin Türkmen oldu. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da, "Gelecekte çok iyi bir oyuncu olacak" diyerek övgüyle bahsettiği Hüseyin, soğukkanlılığı ve ayaklarına hakimiyetiyle takımda kalıcı olmayı başardı. Daha çok süre alabilir.TRABZONSPOR'un Antalya kampında Portekizli oyuncu Joao Pereira, hem performansı hem de sergilediği profesyonelce tavırlarla ön plana çıkan isim oldu. Antrenmanlara her zaman en önde çıkan ve sahadan en geç çıkan oyuncular arasında yer alan Pereira, izin gününde dahi tatil yapmayarak, koşu yaptı ve form tutmaya çalıştı. Teknik direktör Rıza Çalımbay da tecrübeli futbolcusuna ayrı yer ayırdı. Pereira ile bire bir konuşmada bu performansını övdü.ANTALYA kampında Fabian Castillo şaşırttı. Zaman zaman isteksiz görüntüsü ile dikkat çeken Kolombiyalı oyuncuyla, Başkan Muharrem Usta iki kez görüşme yaptı. Oyuncunun moralini artırmaya çalışan Usta'nın çabalarına rağmen Castillo, beklenenden uzak bir görüntü sergiledi. Kampa iki gün geç katılmasına rağmen Jose Sosa ise sezonun ilk yarısındaki görüntüsünden çok daha istekli bir oyun ortaya koydu. Hırslı olan Sosa, çift kalede klasını konuşturdu.maçlarında forma şansı bulamadı. Antrenmanlarda ise form düzeyini daha da artırmak için oldukça iyi çalıştı. Ayrıca takım arkadaşlarına da sürekli olarak moral verici konuşmalar yaparak, kaptanlık görevini yerine getirdi.

ESTEBAN ALVA RADO

Kampa gecikmeli katılarak, gözden düştü. Geldiği günden itibaren eksiklerini gidermeye çalıştı. Ancak forma savaşında Onur'u geride bırakması oldukça zor.



UĞURCAN ÇAKIR

Kampın ön plana çıkan isimlerinden bir tanesiydi. Antrenmanlarda dahi gol yemeyi kabullenmeyen yapısı, hırsı ve yaptığı birbirinden şık kurtarışlarla göz doldurdu. Oynadığı hazırlık maçında da kendine olan müthiş güveni ile dikkat çekti. Kale için yavaş ama emin adımlarla ilerliyor.



ARDA AKBULUT

Üç önemli kalecinin arasında genç bir isim olarak elinden gelen performansı sergiledi. Ayağına hakim bir kaleci görüntüsü veren Arda'nın önünde uzun bir yol var.