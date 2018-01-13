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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    ’yu isteriz

    Castillo’yu isteriz
    Geçen yıl ABD'nin FC Dallas kulübünden alınan Fabian için eski takımının teknik direktöründen açıklama geldi. Dallas'ın hocası Clavijo, Castillo'yu yeniden takımda görmek istediklerini söyledi. ESPN'deki habere göre Clavijo, "Castillo'yu yeniden transfer etmek isteriz. Ancak şartların oluşması gerekiyor. Şu ana kadar Trabzonspor ile böyle bir görüşmemiz de olmadı" ifadelerini kullandı.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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