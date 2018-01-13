Defans, ofansı yendi

Trabzonspor’un defans oyuncuları ile hücumcular dün idmanda maç oynadı Savunmacılar Batuhan ve Uğur’un attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı

Antalya 'da sezonun ikinci yarısına hazırlanan Trabzonspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Kamp yapılan otelin sahasında Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Volkan ile Bongonda'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Burak ve milli takım kampına giden genç kaleci Arda katılmadı. Yoğun yağmur altındaki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışmasının ardından minyatür kalede maç oynanırken, son bölümde ise defansif oyuncular, hücumculara karşı yarı sahada çift kale maçta karşı karşıya geldi. Defansif oyuncuların bulunduğu takım Batuhan ve Uğur'un attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazanırken, diğer takımın tek golünü Rodallega kaydetti