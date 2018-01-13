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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Gol yersem bırakırım

    Gol yersem bırakırım
    Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren 'da kaptan antrenmanda kaleci antrenörü Mustafa Cengiz Birgen ile iddiaya girdi. Birgen kendisine şut çekerken "Gol yersem bırakırım" diyen Onur'a hocası "Atamazsam ben bırakırım" karşılığını verdi. Sonrasında Birgen'in çektiği şutlarda Onur gol yemezken, Birgen, "Ben bırakıyorum" dedi. Esteban kaleye geçti.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:29
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