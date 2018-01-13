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    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    33’lük delikanlı Joao

    33’lük delikanlı Joao Pereira
    Fırtına'nın sağ beki , çalışkanlığı ile parmak ısırtıyor. 33 yaşındaki savunmacı ikinci yarıda da takımın değişmez ismi olacağının sinyalini verdi. İlk yarıdaki 17 maçın tamamında 90'ar dakika olmak üzere bin 530 dakika sahada kalmayı başaran tek futbolcu olan Pereira, için teknik direktör "Herkesin onu örnek alsın" dedi.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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