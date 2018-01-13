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    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Dame N’Doye çok korkuttu

    Dame N’Doye çok korkuttu
    Fırtına'nın dün idmanında dar alanda pas çalışması gerçekleştirildiği sırada topa hamle yaparken ayağını ters bastı. Deneyimli forvet acılar içerisinde yerde kalırken, yakınında bulunan takım arkadaşları da korku içerisinde hemen sağlık ekibine haber verdi. Tedavinin ardından bir süre kendisini deneyen N'Doye'un önemli bir sorunun olmadığı belirtildi
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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