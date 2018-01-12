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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Trabzonspor, ile yollarını ayırdı

    Trabzonspor, Stevie Browning ile yollarını ayırdı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, ABD'li oyuncu ile yollarını ayırdı.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kadromuzda yedinci yabancı olarak bulunan , yeterli süre alamaması nedeniyle takımımızdan izin istemiş, bu da tarafımızdan uygun görülmüştür." denildi.

    Açıklamada, kulübe bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilen Browning'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 18:28
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