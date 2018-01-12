Trabzonspor, Stevie Browning ile yollarını ayırdı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, ABD'li oyuncu Stevie Browning ile yollarını ayırdı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kadromuzda yedinci yabancı olarak bulunan Stevie Browning, yeterli süre alamaması nedeniyle takımımızdan izin istemiş, bu da tarafımızdan uygun görülmüştür." denildi.
Açıklamada, kulübe bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilen Browning'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 18:28
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Conte'nin aracına masa düştü
Toplam 1
Yorum
kara murat kasadır o para kasası
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Fatih Terim rica etti, başkan yaptı
Toplam 2
Yorum
aa neredeyse Fatih terim tuvalete gitti bilmem ne oldu diyeceksiniz...Fatihin uşağı olmuşsunuz
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Aykut Kocaman: "Robin van Persie ile..."
Toplam 5
Yorum
KANARYA DİSİPLİN OLAYAN YERDE BAŞARININ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL HİÇ KİMSE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNÜN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR
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