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    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ve ’dan iş birliği için ilk adım

    FIBA ve UEFA’dan iş birliği için ilk adım
    Uluslararası Federasyonu () Genel Sekreteri ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi , çarşamba günü İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Federasyonu Merkezi'ndeki Başkanı ile bir araya gelerek dünya basketbolunun yönetim kurulundan oluşan bir heyetine başkanlık etti.

    FIBA EuroBasket 2017'nin İstanbul'da gerçekleşen finalinde Aleksander Ceferin tarafından Baumann'a sunulan UEFA ile bir araya gelme çağrısı sonucu olarak düzenlenen toplantıda, sporun toplumsal değerinin günümüz toplumunda önemi vurgulanarak, ilgili konular geniş bir yelpazede ele alındı. Toplantı, ayrıca iki organizasyonun Avrupa'da sporu geliştirmek ve genişletmek için fikir alışverişinde bulunmaları için bir ortam sağladı.
    Gerçekleşen toplantıda Avrupa'da sporun karşı karşıya bulunduğu zorluklar, özellikle de sporun çıkarlarını korumak için kulüp ile milli takım müsabakaları arasında doğru dengeyi bulmanın önemi de tartışıldı.

    Toplantıya Slovenya Basketbol Federasyonu Başkanı Matej Erjavec ve Genel Sekreteri Radoslav Nesterovic de katıldı. Slovenyalı olan Aleksander Ceferin, aynı zamanda Slovenya'nın FIBA EuroBasket 2017'deki Avrupa şampiyonluğunu da bir kez daha tebrik etti.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:07
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