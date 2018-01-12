FIBA EuroBasket 2017'nin İstanbul'da gerçekleşen finalinde Aleksander Ceferin tarafından Baumann'a sunulan UEFA ile bir araya gelme çağrısı sonucu olarak düzenlenen toplantıda, sporun toplumsal değerinin günümüz toplumunda önemi vurgulanarak, ilgili konular geniş bir yelpazede ele alındı. Toplantı, ayrıca iki organizasyonun Avrupa'da sporu geliştirmek ve genişletmek için fikir alışverişinde bulunmaları için bir ortam sağladı.
Gerçekleşen toplantıda Avrupa'da sporun karşı karşıya bulunduğu zorluklar, özellikle de sporun çıkarlarını korumak için kulüp ile milli takım müsabakaları arasında doğru dengeyi bulmanın önemi de tartışıldı.
Toplantıya Slovenya Basketbol Federasyonu Başkanı Matej Erjavec ve Genel Sekreteri Radoslav Nesterovic de katıldı. Slovenyalı olan Aleksander Ceferin, aynı zamanda Slovenya'nın FIBA EuroBasket 2017'deki Avrupa şampiyonluğunu da bir kez daha tebrik etti.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:07
-
Voleybolda derbi mücadelesi
Toplam 2
Yorum
k. hangi derbi !? 3-0 alır Fenerbahçe ..!
-
Emre Mor için sert sözler: "Felaket"
Toplam 10
Yorum
OLumsuz eleştirelere Hangi milli, maçtı hatırlayamadım ama atak dahi yapamıyorduk.E.Mor girdi taraftar çoştoğu gibi defansı resmen salladı.Nankör olmayalım
-
Sürpriz transfer Pato
Toplam 9
Yorum
Gsli Ah alan biri varsa o da tudordur karakter olsa takımını satıp bize gelmezdi
FIBA ve UEFA’dan iş birliği için ilk adım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.