Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı devirdi
THY Avrupa Ligi 17'nci hafta mücadelesinde Anadolu Efes kendi sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 104-95 mağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 22-21 önde geçti. 2'nci periyotta hücumdaki etkili oyununu sürdüren İstanbul ekibi, 50-46'lık üstünlükle soyunma odasına gitti.
3'üncü periyotta iyi oyununu sürdürerek final bölümüne 77-71 önde giren Anadolu Efes, son periyotta da skor üstünlüğünü bırakmadı ve parkeden 104-95 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte temsilcimiz 5'inci galibiyetine uzanırken, Kızılyıldız ise 10'uncu mağlubiyetini aldı.
ANADOLU EFES-KIZILYILDIZ MAÇ ÖZETİ
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 05:11
-
İspanya’dan Gameiro iddiası geldi
Toplam 1
Yorum
besiktask At madridden alsak alsak ancak fernando torres'i alırız. Zaten var bitane elimizde patladi ptlayacak. En iyisi Ların- Babacar veya Kabananga
-
Umutlar Ozan’da
Toplam 1
Yorum
adam olsaydın katarda kızlarla gezersin artık............))))
-
Son Kartal Larin
Toplam 4
Yorum
Beşiktaş 1903 Başkan bununla beraber birde Junior Kabananga yıda alırsan süper olur.
Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.