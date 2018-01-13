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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    , Kızılyıldız'ı devirdi

    Anadolu Efes, Kızılyıldız'ı devirdi

    THY Avrupa Ligi 17'nci hafta mücadelesinde kendi sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 104-95 mağlup etti.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan , ilk periyodu 22-21 önde geçti. 2'nci periyotta hücumdaki etkili oyununu sürdüren İstanbul ekibi, 50-46'lık üstünlükle soyunma odasına gitti.

    3'üncü periyotta iyi oyununu sürdürerek final bölümüne 77-71 önde giren Anadolu Efes, son periyotta da skor üstünlüğünü bırakmadı ve parkeden 104-95 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla birlikte temsilcimiz 5'inci galibiyetine uzanırken, Kızılyıldız ise 10'uncu mağlubiyetini aldı.

    ANADOLU EFES-KIZILYILDIZ MAÇ ÖZETİ

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 05:11
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