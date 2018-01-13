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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Kral için çılgın teklif

    Kral için çılgın teklif
    Karadeniz ekibinin sezon başında Çin kulübü 'dan kadrosuna kattığı için yine bir Çin ekibinden teklif geldi. İlk yarıda 14 maçta 14 gol atan süper yıldızı transfer etmek için 15 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli vermeyi gözden çıkaran 'nın, menajerler aracılığıyla yaptığı bu öneri yönetime ulaştı. Oldukça şaşıran yönetimin sezon başında büyük uğraşlar sonucunda 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 32 yaşındaki forveti bırakmaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Bu arada , konu ile ilgili bugün bir basın toplantısı düzenleyecek.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:12
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