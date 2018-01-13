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    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'ye kanca

    Loic Remy'ye kanca
    , transfer bombasını patlatmak üzere... Bordo-mavililer, Galatasaray'ın da gündeminde olan dünyaca ünlü Fransız golcü için harekete geçti. Sezon başında da ismi gündeme gelen ancak İspanya'nın Las Palmas takımına transfer olan 31 yaşındaki yıldız için çalışmalara başlayan Karadeniz ekibi, transferde büyük mesafe kat etti. Daha önce teknik direktör tarafından izletilen ve maliyet araştırması yapılan Remy'nin önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelip imza atacağı ileri sürüldü. Las Palmas'tan alacaklarına karşılık bonservisini alacağı öğrenilen Fransız yıldız ile yıllığı 1.8 milyon euro'dan anlaşma sağlandığı ve 2,5 senelik mukavele yapılacağı iddia edildi.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:30
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