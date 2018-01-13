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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Srnic'i alın

    Srnic'i alın

    Kızılyıldız ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ’in takımdaki eksikliği gidereceğini belirten Çalımbay, Başkan Usta’ya rapor sundu. Tecrübeli futbolcu bu sezon 30 maçta 8 gol atıp, 3 asist yaptı

    Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Slavoljub Srnic'in ara döneminde kadroya katılmasını istedi. Golcü bir kanat oyuncusu isteyen ve bu konuda oldukça ısrarcı olan tecrübeli teknik adamın, daha önce birçok kez izlettiği Srnic'in takımdaki bu eksikliği giderebileceğine vurgu yaptığı ifade edildi. Ancak yönetim kurulu yine Kızılyıldız'dan büyük umutlarla transfer edilen sol bek oyuncusu Luiz İbanez'in beklenildiği gibi performans sergileyememesi nedeniyle bu transfere oldukça çekimser bakıyor. Bu sezon 30 maçta forma giyen Srnic, 8 gol ve 3 asistle başarılı bir performans ortaya koydu. Orta sahanın sağında ve solunda görev yapabilen 26 yaşındaki oyuncunun, kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

    SON DETAYLAR MASADA
    Transfer için yoğun şekilde çalışan Başkan Muharrem Usta, Rıza Çalımbay'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Bülent Albayrak'ı İstanbul'a çağırdı. Albayrak transfer çalışmalarında fikir alışverişinde bulunmak ve anlık bilgi paylaşımı yapmak için Usta'nın yanına gitti. Albayrak burada Başkan Usta ile gündemdeki isimlerin transferiyle ilgili olarak son gelişmeleri masaya yatıracak ve Çalımbay'ı gelişmelerden haberdar edecek.

    Yunus Emre SEL

    Top tekniği çok yüksek (Mini yorum: Mert Aydın)
    Srnic, Kızılyıldız'ın gözbebeklerinden birisi. UEFA Avrupa Ligi'nde Köln karşısında turu getiren golü attı. Sezonun ilk bölümünde ligde 3 gol attı. Bu yüksek değil ama santrforun yanına girerek ceza alanı içinde bulunmayı seven bir futbolcu. Top tekniği yüksek. Hoca, Burak Yılmaz dışında gole katkı verecek oyuncu arıyor. Srnic belki bu sezonun ilk devresi anlamında o noktada değil ama özellikleri uygun. Asist konusunda da Fabian Castillo'dan alınamayan katkıyı sağlayabilir. Bu nedenle iyi ve yerinde bir transfer olabileceğini düşünüyorum.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:31
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