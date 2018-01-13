Srnic'i alın
Kızılyıldız ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Slavoljub Srnic’in takımdaki eksikliği gidereceğini belirten Çalımbay, Başkan Usta’ya rapor sundu. Tecrübeli futbolcu bu sezon 30 maçta 8 gol atıp, 3 asist yaptı
SON DETAYLAR MASADA
Transfer için yoğun şekilde çalışan Başkan Muharrem Usta, Rıza Çalımbay'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Bülent Albayrak'ı İstanbul'a çağırdı. Albayrak transfer çalışmalarında fikir alışverişinde bulunmak ve anlık bilgi paylaşımı yapmak için Usta'nın yanına gitti. Albayrak burada Başkan Usta ile gündemdeki isimlerin transferiyle ilgili olarak son gelişmeleri masaya yatıracak ve Çalımbay'ı gelişmelerden haberdar edecek.
Yunus Emre SEL
Top tekniği çok yüksek (Mini yorum: Mert Aydın)
Srnic, Kızılyıldız'ın gözbebeklerinden birisi. UEFA Avrupa Ligi'nde Köln karşısında turu getiren golü attı. Sezonun ilk bölümünde ligde 3 gol attı. Bu yüksek değil ama santrforun yanına girerek ceza alanı içinde bulunmayı seven bir futbolcu. Top tekniği yüksek. Rıza Çalımbay Hoca, Burak Yılmaz dışında gole katkı verecek oyuncu arıyor. Srnic belki bu sezonun ilk devresi anlamında o noktada değil ama özellikleri uygun. Asist konusunda da Fabian Castillo'dan alınamayan katkıyı sağlayabilir. Bu nedenle iyi ve yerinde bir transfer olabileceğini düşünüyorum.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 06:31
-
İspanya’dan Gameiro iddiası geldi
Toplam 1
Yorum
besiktask At madridden alsak alsak ancak fernando torres'i alırız. Zaten var bitane elimizde patladi ptlayacak. En iyisi Ların- Babacar veya Kabananga
-
Umutlar Ozan’da
Toplam 1
Yorum
adam olsaydın katarda kızlarla gezersin artık............))))
-
Son Kartal Larin
Toplam 4
Yorum
Beşiktaş 1903 Başkan bununla beraber birde Junior Kabananga yıda alırsan süper olur.
Srnic'i alın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.