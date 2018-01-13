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    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    forvetle anlaşıldı

    <a href="/index/fransiz?id=5fbed42c-dedb-483f-9917-14b5069eac37" class="" rel="tag">Fransız</a> forvetle anlaşıldı

    Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren , forvet ile anlaşma sağladı.

    beinSPORTS'un haberine göre İspanya LaLiga'da bu sezon ile iyi bir performans sergileyen ve 12 lig maçında 5 gol kaydeden Remy için bordo mavili kulübün futbolcuya yıllık 1,9 milyon Euro, kulübü 'a ise satın alma opsiyonlu bir buçuk yıllık kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Görüşmelerde tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı gelen haberler arasında. Fransa milli takım formasıyla 31 maça çıkan Remy, bu maçlarda ülkesi yedi gol kaydetti.

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:10
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