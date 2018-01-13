Fransız forvetle anlaşıldı
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Fransız forvet Loic Remy ile anlaşma sağladı.
beinSPORTS'un haberine göre İspanya LaLiga'da bu sezon Las Palmas ile iyi bir performans sergileyen ve 12 lig maçında 5 gol kaydeden Remy için bordo mavili kulübün futbolcuya yıllık 1,9 milyon Euro, kulübü Las palmas'a ise satın alma opsiyonlu bir buçuk yıllık kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Görüşmelerde tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve transferin kısa süre içinde açıklanacağı gelen haberler arasında. Fransa milli takım formasıyla 31 maça çıkan Remy, bu maçlarda ülkesi yedi gol kaydetti.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:10
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Arda için son tur
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Biz GS'lılar Ardanın bu yaptığından sonra artık onunla ilgilenmiyoruz.Nereye giderse gitsin.Ama kendisinin bittiğini bilsin.
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G.Saray'ı istiyorum
Toplam 4
Yorum
yaşar ersoyu Arda alınmadığına göre Emre şart oldu.Ancak mutlaka bir yolu bulunup bonservisi alınmalıdır.
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Bu şartlarda transfer zor
Toplam 1
Yorum
Elazığlı Ver sturridge 20m pound başkan 10 sene kontrat yap.Mesuta yıllık 10 m euro sponsorlar el altından 20m euro versinler bu takım final oynar
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