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    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Genç futbolcudan paylaşımı

    Genç futbolcudan İstanbul paylaşımı
    'un anlaştığı iddia edilen 20 yaşında ve 1.85 boyundaki genç forvet oyuncusu 'a geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı görselde 'İstanbul' paylaşımı yapan Jose Useche, Trabzonspor'un resmi hesabını da takipe aldı.






    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:28
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