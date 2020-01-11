Artılar ve eksiler

Trabzonspor, Partizan Tiran karşısına beklendiği gibi as kadroyla sahaya çıktı.

İkinci yarı öncesi ciddi bir sınav verdi bordo-mavililer. Hâlâ eksikler var ancak oynanan futbol ve oyuncuların isteği beni açıkça umutlandırdı ikinci yarı öncesinde.

Ama başta da 'eksikler var' dedim ya onlardan birisi Nwakaeme'nin hâlâ geçen sezonki performansından çok uzakta gözükmesi. 18'in içine giremiyor daha çok ortalarla ofansif anlamda katkı sağlamaya çalışıyor.

Sturridge, çok önemli bir isim ancak daha fazla katkı sağlayabilmesi için daha çok topla buluşturulmalı.

Golün asistini yaptı ancak bazı pozisyonlarda golle burun buruna kalacakken istediği pasları alamadı.

Obi Mikel, stoperlerin önünde pas dağıtmayı gayet güzel yapıyor.

H H H

Her iki bekin de takım hücum yaptığı sırada oldukça verimli defans yapılması gereken anlarda ise sıkıntılı gözüktüğünü de vurgulamak lazım.

Bu arada Ndiaye de iyi bir giriş yaptı diyebilirim. Hiç yabancılık çekmedi.

Takıma çabuk alıştı ve oynadığı futbolla ön plana çıktı.

Pas trafiğini yönlendirme, hücum organizasyonlarında etkin rol alma gibi birçok aktif görevi başarıyla yerine getirdi.

Bu maç özelinde Trabzonspor'un sezonun ikinci yarısında topu ayağında daha çok tutmaya çalışacağını ve özellikle pas trafiğine önem veren bir oyun anlayışı benimseyeceğini söyleyebilirim.