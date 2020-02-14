Nerelerdeydin – Yunus Emre Sel – Fotomaç
14 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Yazarlar Yunus Emre Sel Nerelerdeydin

Nerelerdeydin

Dünya futbolunda yeniden bir kıvılcım yakalayan üçlü savunma sistemi Hüseyin Çimşir'in de dikkatini çekmiş olacak ki, ilk maçtaki skor avantajını da kullanarak Erzurumspor karşısında bu sistemi denemek istedi.

Ligde bu sistem denenir mi zor ancak en azından stoperdeki alternatifleri görme adına 'un bu fırsatı iyi değerlendirdiğini söyleyebiliriz.
Maça tempolu başlayan Trabzonspor, soğuk havaya ve oyuncuların henüz birbirine tam olarak tanımamasına rağmen oyun kurgusuna bağlı kaldı.
Bireysel yetenek olarak 'nin üst düzey katkısına ise ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Genelde riskli olarak değerlendirilen devre arası transferlerine bakış açısını kökten değişecek kadar takıma katkı yapan Guilherme, takımın iskeletinde kendisine yer açmayı başardı. Bir parantezi de alt yapıdan çıkan Abdurrahim ve Serkan'a açmak lazım. Her iki bek için alternatif olan bu oyuncular zaman içerisinde kazandıkları tecrübelerle önemli mesafe kat etmiş. Sonuç olarak Trabzonspor, kupada da yoluna emin adımlarla devam etti.
ve kupada alınan bu sonuçlar, inanmışlığın ve hedeflere olan bağlılığın bir göstergesiydi.

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