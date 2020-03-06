Büyük takım refleksi

Trabzonspor son 3 haftadır, sergilediği oyun nedeniyle bazı "eleştirilere" demeyelim de, daha ileri gidip;

"homurdanmalara" hedef oldu.

Oynanan oyun eleştirilebilir mi?

Evet, eleştirilebilir ama taraftarların ilk tepkisi gördükleri olumsuzluklar karşısında homurdanmak olmamalı.

Trabzonspor sakatlıklar ve cezalılardan çok çekti, çekiyor. Buna rağmen kadro genişliği ve kalitesi ölçüsünde en iyi çözümü üretmenin peşinde. Son yılların en başarılı sezonlarından birini yaşıyor.

Her iki kulvarda zirvenin en önemli adaylarından biri.

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Dünyadaki hiçbir futbol kulübü bir sezon boyunca aynı futbolu sergileyemez. İniş çıkışlar doğaldır.

İstenen oyunu oynamıyorken bile rüzgârı lehine çevirmeyi başarabilen bir Trabzonspor izliyoruz artık.

Yani bir şekilde amacına ulaşıyor, üretmeye çalışıyor, deniyor, bazen oyun anlamında biraz eksik gözüküyor ama sonuca nasıl gideceğini biliyor. Bu "Büyük Takım Refleksi" denen şeyin ta kendisi.

Trabzonspor hatırı sayılır bir aradan sonra gerçek bir büyük takım gibi oynuyor. Bu refleks sezon sonunda ulaşılması muhtemel başarının kilit anahtarı, yol göstericisi belki de ta kendisi olacaktır.