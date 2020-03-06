Büyük takım refleksi – Yunus Emre Sel – Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Yunus Emre Sel Büyük takım refleksi

Büyük takım refleksi

son 3 haftadır, sergilediği oyun nedeniyle bazı "eleştirilere" demeyelim de, daha ileri gidip;
"homurdanmalara" hedef oldu.
Oynanan oyun eleştirilebilir mi?
Evet, eleştirilebilir ama taraftarların ilk tepkisi gördükleri olumsuzluklar karşısında homurdanmak olmamalı.
Trabzonspor sakatlıklar ve cezalılardan çok çekti, çekiyor. Buna rağmen kadro genişliği ve kalitesi ölçüsünde en iyi çözümü üretmenin peşinde. Son yılların en başarılı sezonlarından birini yaşıyor.
Her iki kulvarda zirvenin en önemli adaylarından biri.
* * *
Dünyadaki hiçbir kulübü bir sezon boyunca aynı futbolu sergileyemez. İniş çıkışlar doğaldır.
İstenen oyunu oynamıyorken bile rüzgârı lehine çevirmeyi başarabilen bir Trabzonspor izliyoruz artık.
Yani bir şekilde amacına ulaşıyor, üretmeye çalışıyor, deniyor, bazen oyun anlamında biraz eksik gözüküyor ama sonuca nasıl gideceğini biliyor. Bu "Büyük Takım Refleksi" denen şeyin ta kendisi.
Trabzonspor hatırı sayılır bir aradan sonra gerçek bir büyük takım gibi oynuyor. Bu refleks sezon sonunda ulaşılması muhtemel başarının kilit anahtarı, yol göstericisi belki de ta kendisi olacaktır.

  • Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
    1. 06 Mart 2020, Cuma
    1. E-Posta: yunusemre.sel@fotomac.com.tr
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN